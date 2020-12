Ziua eMAG 2020. Ondulatoare, perii rotative, placi de indreptat parul, aparate de tuns la reducere

Ziua eMAG 2020. Joi, 3 decembrie, magazinul online eMAG implineste 19 ani de existenta si a anuntat ca face cinste cu reduceri de pana la 30%.

Ziua eMAG 2020 – Toate ofertele sunt AICI.

Pentru a beneficia de reduceri de ziua eMAG folositi codul "eMAG19ANI" in momentul in care faceti o achizitie de pe site.

Deoarece luna decembrie este luna cadourilor, deja pe site au aparut o multime de reduceri la produse de ingrijire personala, produse care se pot transforma oricand intr-un cadou foarte util pentru cei dragi.

In aceasta perioada sunt la reducere produse precum:

- Epilatoare

- Accesorii pentru epilatoare

- Uscatoare de par

- Perii de par electrice

- Placi de indreptat parul

- Ondulatoare

- Bigudiuri

- Aparate de ras

- Aparate de tuns

- Aparate de ras electrice

- Aparate de ras clasice

- Aparate pentru manichiura-pedichiura

Ziua eMAG 2020 – perii rotative Rowenta

1. Perie rotativa Rowenta Brush Activ' Volume&Shine 2 CF9530, 1000W, 2 trepte de temperatura si viteza, ionizare, 2 perii, invelis ceramic, Mov.

Par stralucitor si matasos - Cei doi generatori de ioni emit pana la de 40 de ori mai multi ioni, reducand electrizarea si efectul de par rebel, lasandu-I neted si matasos.

Peria rotativa Rowenta te ajuta sa obtii rezultate profesionale, usor si fara efort, chiar la tine acasa. Usor de folosit, aceasta ii confera parului volum si stralucire, datorita celor doi generatori de ioni care impiedica electrizarea si efectul de par rebel, lasandu-I neted si matasos. Puternica, asigura o uscare eficienta si rapida chiar si in cazul parului lung, iar datorita rotatiei automate si a celor doua setari de viteza si temperatura, parul este uscat si coafat in acelasi timp, obtinand o coafura perfecta, ca la salon.



Brush Activ' Volume & Shine iti ofera rezultate profesionale chiar la tine acasa. - Peria rotativa usuca si coafeaza parul in acelasi timp, datorita sistemului optimizat de distributie uniforma a aerului cald pe toata suprafata firului de par. Prevazuta cu 2 tipuri de perii (cu diametrul de 4 si 5 cm) pentru maxima eficienta indiferent de lungimea parului, aceasta ofera multiple variante de coafare rapida, chiar la tine acasa, de la varfuri intoarse la bucle lejere, pentru un look impecabil zi de zi.

Usor de folosit, aceasta ii confera parului volum si stralucire, datorita celor doi generatori de ioni care impiedica electrizarea si efectul de par rebel, lasandu-l neted si matasos.

Ziua eMAG 2020 – perii rotative

Puternica, asigura o uscare eficienta si rapida chiar si in cazul parului lung, iar datorita rotatiei automate si a celor doua setari de viteza si temperatura, parul este uscat si coafat in acelasi timp, obtinand o coafura perfecta, ca la salon.

Uscare si cuafare simultan - Suvita de par se infasoara automat in jurul periei printr-o miscare lina, fiind uscata si stilizata in acelasi timp, pentru un rezultat profesional.

Puternica, pentru rezultate rapide - Perie rotativa puternica (1000 W), perfecta pentru un look sofisticat, cu o uscare rapida si completa (chiar si in cazul parului lung).

Usor de utilizat - Buton pentru schimbarea sensului de rotatie (stanga/dreapta) pentru uscarea si coafarea varfurilor in functie de preferinte (ondulare la exterior sau interior).

Setari adaptabile - 2 setari de viteza si temperatura si flux de aer rece pentru a fixa coafura la sfarsitul sesiunii de uscare.

Eficienta maxima, indiferent de lungimea parului - 2 perii invelis ceramic, cu diametru de 50 mm pentru parul lung si/sau gros si cu diametru de 40 mm pentru par de lungime medie, subtire sau pentru breton.

Par neted si usor de coafat- Combina efectele ionilor si a invelisului ceramic, reducand electrizarea si efectul de par rebel, lasandu-I neted si usor de coafat.

Durata de viata prelungita - Cele 2 protectii pentru perii mentin periile in conditii optime pentru eficienta constanta timp indelungat si pentru depozitare convenabila.

Ziua eMAG 2020 – placi de indreptat parul

2. Placa de indreptat parul REMINGTON S3500, 230 grade, Invelis Ceramic, Turmalin anodizat, Negru.

Descriere

- placa pentru indreptat parul cu invelis din ceramica superioara cu turmalina

- culoare: negru, crem

Detalii tehnice

- putere: 120 V - 240 V

- temperatura: 150⁰C – 230°C

- tehnologie anti-statica

- rotita cu 30 de setari

- placi ce permit o alunecare usoara

- placi acoperite cu un invelis din ceramica superioara

- placi flexibile

- buton On/Off si indicator cu LED

- incalzire in 15 secunde

- blocare placi

- dimensiune: 27 cm x 3 cm x 3,7 cm

- greutate: 510 g

- lungime cablu pivotant: 1,8 m

Produsul are o garantie de 3 ani.

Ziua eMAG 2020 – ondulatoare

3. Set Ondulator Par Profesional Perfect Ceramic Bucle Afro 13cm Barrel Perfect, 45W, 50-230 grade, Roz.

Datorita protectiei avansate si setarii variabile a temperaturii, LDR - Advanced Beauty Products Profesional este ondulatorul ceramic de par ideal pentru persoanele care doresc sa isi Aranjeze parul cat mai bine, in timp ce carful rece protejeaza impotriva transferului termic - Caldurii emise de ondulator. Ondulatorul de par ceramica este de culoare Purpurie si dispune de buton de pornire/oprire. Daca va doriti un produs de cea mai inalta calitate pentru parul dvs, puteti opta cu incredere pentru placa LDR Profesional Salon, cu un timp de incalzire de 30 de secunde.

Caracteristici:

1. Usor si comod de utilizat.

2. Controlul profesional variabil al temperaturii pentru toate tipurile de par.

3. Indreptati, rasuciti dintr-o singura trecere fara efort.

Descriere:

Placa indreptare par - Profesionala cu 6 trepte de control a temperaturii.

Tensiunea nominala: 220V

Putere nominala: 45W

Incalzire rapida: 30 de secunde

Cablu rotativ 360 grade

Lungime tambur: 13.5cm

Diametru tambur: 13mm

Temperatura de control: 50-230 ° C

Avertizare:

1. Nu-l utilizati atunci cand parul este ud, va rugam sa pastrati parul uscat si ingrijit ingrijit inainte de a utiliza.

2. Nu utilizati acest produs in cada

Ziua eMAG 2020 – aparate de tuns pentru barbati

4. Aparat multifunctional PHILIPS Series 7000 MG7745/15, Tehnologie DualCut, 14 instrumente, Autonomie 3 ore, Negru/Argintiu.

Produsul beneficiaza de 5 ani garantie.

Acest aparat de tuns multifunctional iti tunde si stilizeaza cu usurinta parul facial, iti scurteaza parul si iti ingrijeste corpul.



Tehnologie DualCut pentru precizie maxima, cu 2 lame suplimentare - Bucura-te de precizie maxima cu tehnologia DualCut, care ofera 2 lame suplimentare. Lamele din otel se ating usor una de cealalta, ascutindu-se reciproc in timpul utilizarii. Astfel, lamele sunt ascutite ca in prima zi chiar si dupa 5 ani de utilizare.



Aparatul de tuns metalic iti tunde cu precizie barba, parul si parul de pe corp - Foloseste aparatul de tuns metalic cu tehnologie DualCut fara pieptene pentru a obtine linii clare si definite in jurul barbii, gatului si liniei parului sau pentru a tunde parul de pe corp la o lungime minima.



Aparatul de ras pentru corp rade cu usurinta parul de pe corp - Rade-te cu usurinta in zonele aflate mai jos de gat cu aparatul nostru de ras pentru corp. Sistemul nostru unic de protectie a pielii protejeaza chiar si cele mai sensibile zone ale corpului, permitandu-ti sa iti razi parul confortabil, chiar si la 0,5 mm.



Aparatul de ras de precizie desavarseste linia obrajilor, a barbiei si a gatului - Foloseste aparatul de ras de precizie dupa tuns pentru a desavarsi linia obrajilor, a barbiei si a gatului.

Ziua eMAG 2020 – aparate de tuns Philips

Aparatul metalic de tuns pentru detalii defineste linia barbii sau a ciocului - Creeaza linii, contururi si detalii fine cu precizie, pentru a-ti defini sau schimba stilul.



Aparatul de tuns parul din nas elimina cu delicatete parul nedorit din nas si urechi - Elimina parul nedorit din nas si urechi, usor si confortabil.



8 piepteni pentru tunderea parului de pe fata, cap si corp: 2 piepteni pentru aspect nebarbierit (1,2 mm), 1 pieptene ajustabil pentru barba (3-7 mm), 3 piepteni pentru par (9,12,16 mm) si 2 piepteni pentru corp (3,5 mm).



Maner din cauciuc anti-alunecare pentru confort si control imbunatatite

Maner din cauciuc de inalta calitate pentru confort si control la nivel superior in timpul tunsului.



Rezistent la utilizare sub dus pentru utilizare si curatare comode

Acest aparat de tuns a fost conceput pentru a fi rezistent la apa, astfel incat sa il poti utiliza confortabil la dus si sa il poti curata cu usurinta la robinet.



Husa de depozitare pentru organizare simpla si calatorii

Foloseste aceasta husa comoda pentru depozitare sau in calatorii. Husa protejeaza aparatul de tuns si toate accesoriile sale in timpul calatoriilor.



