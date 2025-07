Prosumatorii cer ANRE să reducă tarifele de transport pentru energia livrată în rețea

Asociaţia Prosumatorilor solicită ANRE modificarea metodologiei de calcul a tarifului de transport al energiei electrice/ Foto: Getty Images

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE) a propus, luni, ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să modifice metodologia de calcul a tarifului de transport al energiei electrice, astfel încât, în funcţie de cantitatea produsă în exces şi livrată în reţea de către prosumatori, să se reducă tarifele de transport aferente volumelor de energie care nu tranzitează reţeaua operată de Transelectrica, potrivit Agerpres.

APCE a transmis, luni, o scrisoare deschisă autorităţilor, prin care solicită măsuri urgente pentru reducerea facturilor de energie electrică ale tuturor consumatorilor din ţară.

„APCE solicită Guvernului şi Parlamentului României, sub controlul căruia ANRE îşi desfăşoară activitatea, să intervină şi să mandateze ANRE pentru ajustarea anuală a tarifelor de transport stabilite de Transelectrica, proporţional cu energia injectată de prosumatori şi consumată local", se arată în scrisoarea deschisă.

Potrivit sursei citate, în alte state europene, această problemă a fost deja reglementată în favoarea consumatorilor, prin reducerea corespunzătoare a tarifelor de transport, exemple în acest sens fiind Belgia, Spania, Portugalia, Franţa şi Slovenia.

Pentru 2025, A socia ţia estimează că prosumatorii vor produce un surplus de 2 TWh

Asociaţia menţionează că, în 2024, prosumatorii din România au produs şi injectat în reţea un surplus de aproximativ 1,2 TWh, reprezentând circa 10% din consumul casnic la nivel naţional. Această energie a fost consumată imediat, local, de către vecinii prosumatorilor, fără a tranzita reţeaua de înaltă tensiune operată de Transelectrica.

„Cu toate acestea, în facturile tuturor consumatorilor din România continuă să fie inclus un cost de transport aferent acestei energii, cost pe care, la actualele tarife reglementate pentru activitatea Transelectrica, APCE îl estimează la aproximativ 18 milioane de euro doar pentru anul 2024. Am sesizat această situaţie public şi am solicitat explicaţii ANRE. În răspunsul oficial, ANRE a invocat prevederile legislaţiei, refuzând orice corectare a situaţiei, considerând că o astfel de măsură ar reprezenta un 'ajutor de stat' pentru prosumatori, deşi noi nu am cerut nimic pentru prosumatorii care-i reprezentam. Menţionăm că Transelectrica aplică legislaţia secundară emisă chiar de către ANRE", se mai scrie în documentul APCE.

Pentru 2025, Asociaţia estimează că prosumatorii vor produce un surplus de 2 TWh - echivalentul consumului întregii zone Bucureşti-Ilfov pe o perioadă de peste trei luni. De asemenea, această cantitate de energie este echivalentă cu consumul anual pentru circa 1,6 milioane de gospodării cu un consum lunar de 100 kWh. O aplicare corectă a tarifelor reglementate pentru activitatea Transelectrica ar reduce şi efortul bugetar al statului în aplicarea mecanismului de sprijin pentru consumatorii casnici aflaţi în situaţia de sărăcie energetică, estimaţi la aproximativ două milioane de gospodării.

APCE subliniază că prosumatorii nu solicită avantaje speciale sau privilegii, ci doar respectarea principiului echităţii.

„Energia produsă local şi consumată local reprezintă o 'gură de oxigen' pentru întregul sistem energetic naţional, mai ales în perioade de producţie hidro scăzută sau în condiţii meteorologice extreme", mai arată APCE.

Organizaţia menţionează că reglementarea ANRE din 2022, care permite plata întârziată cu doi ani, nu are echivalent în nicio altă ţară europeană.

„Comisia Europeană, pe care am informat-o oficial, ne-a recomandat să încercăm mai întâi rezolvarea acestei situaţii la nivel naţional, în dialog cu autorităţile competente. Din păcate, în lipsa unui dialog real cu ANRE, apelăm acum la dumneavoastră, în calitate de reprezentanţi ai statului român, pentru a susţine corectarea acestei inechităţi", consideră APCE.