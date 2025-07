Bătălia pentru mineralele critice din Ucraina. Investitorii au pus ochii pe grafitul sferic de la Balakhivka

UE și-a intensificat atenția asupra mineralelor critice în acest an, pe fondul tensiunilor geopolitice, ajungând chiar să le stocheze. Foto: Getty Images

După două zile de discuții și paneluri la Roma, în cadrul celei de-a patra Conferințe pentru Reconstrucţia Ucrainei (URC), un subiect s-a evidențiat clar: mineralele critice. În timpul unui atelier plin de participanți din 11 iulie, la care au luat parte reprezentanți ai Ministerului Economiei, sectorului financiar și al mineralelor din Ucraina, precum și investitori și Agenția Guvernamentală Americană pentru Finanțarea Dezvoltării (DFC), mesajul a fost clar și răspicat – mineralele din Ucraina vor genera numeroase oportunități, scrie The Kyiv Independent.

"Acesta este URC-ul capitalului privat și acesta este URC-ul mineralelor critice", a declarat în cadrul atelierului Olena Kosharna, CEO și cofondatoare a firmei ucrainene de capital privat Horizon Capital.

După o serie de negocieri tensionate, Ucraina și SUA au semnat, pe 30 aprilie, un acord pentru înființarea unui fond care va investi și va împărți profiturile din proiectele ucrainene de resurse și infrastructură. Deși acest acord a fost denumit "acordul privind mineralele", fondul, numit Fondul de Investiții pentru Reconstrucție, poate investi nu doar în resurse naturale, inclusiv petrol și gaze, dar și în infrastructură conexă și chiar în proiecte de apărare.

Mineralele par a fi însă punctul de plecare al tranzacției, un zăcământ de litiu fiind programat să devină proiect pilot al fondului, în timp ce DFC și Agenția de Sprijin a Parteneriatului Public-Privat din Ucraina (Agenția PPP) continuă dezvoltarea acestuia. Ucraina deține materiale cheie precum litiu, grafit și titan, care au atras atenția investitorilor globali dornici să reducă dominația Chinei pe piața mineralelor.

"Problema este că, deși Ucraina are zăcăminte de materii prime critice (CRM), nu dispune de fondurile necesare pentru a le exploata pe deplin. Construirea proiectelor necesare nu va fi doar o sarcină a SUA, ci va necesita implicarea mai multor țări, ceea ce înseamnă că și investitorii europeni vor avea oportunități", au declarat participanții la dezbatere.

De la începutul acordului, au apărut îngrijorări legate de posibila interferență cu un parteneriat esențial privind materiile prime, semnat între Bruxelles și Kiev în 2021, și dacă acest fond ar putea amenința aderarea Ucrainei la UE.

"Nu cred că este o competiție între SUA și Europa, deoarece ele se pot dezvolta și împuternici reciproc – Europa are o producție foarte bună, iar SUA are un sector IT și tehnologic foarte puternic", a spus Serhii Voitsekhovskyi, membru în consiliul de administrație al gigantului minier ucrainean BGV Group Management, pentru Kyiv Independent, pe 12 iulie.

Ce spun companiile ucrainene

Entuziasmul domină companiile ucrainene de extracție, deoarece zăcământul de litiu "Dobra" a atras primul investitor în fond, firma TechMet, susținută de DFC. Partenerul URC a găzduit o expoziție a companiilor ucrainene, inclusiv producătorul de titan "Velta", care a promovat un nou proiect de materiale în valoare de 142,5 milioane de dolari, ce acoperă materiale precum ilmenitul, argila și caolinul.

"Proiectul pretinde a fi primul de acest fel la nivel global, prin stabilirea unui cluster integrat vertical "începând de la minerit și ajungând până la produsul final", adică piese finite din pulbere de titan utilizată în imprimarea 3D", a declarat Olena Lesnyak, director general adjunct al Velta, pentru Kyiv Independent, pe 11 iulie.

Velta caută finanțare pentru a demara proiectul în următorii doi-trei ani și poartă discuții cu instituții private și guvernamentale importante din SUA, inclusiv DFC, pentru a finanța anumite componente ale proiectului. Interesul DFC pentru mineralele ucrainene a amplificat entuziasmul și în rândul altor investitori, a remarcat Lesnyak.

"Se pare că lucrurile încep să se schimbe deja, în sensul că SUA par pregătite să sprijine, să investească și să transforme peisajul aici, atât în sectorul energetic, cât și în cel al resurselor minerale", a spus Lesnyak.

"Această înțelegere ne face foarte fericiți și ne inspiră multă speranță, deoarece avem resursele necesare și o echipă experimentată și competentă, iar credem că această înțelegere creează un parteneriat reciproc avantajos, din care am fi bucuroși și mândri să facem parte", a adăugat ea.

În Ucraina există doar câteva companii miniere potrivite pentru astfel de oportunități de investiții, iar DFC poartă discuții și cu alți jucători importanți. Unul dintre aceștia este BGV, care discută oportunități miniere cu DFC, deși detaliile sunt momentan confidențiale.

Colaborarea cu DFC nu înseamnă că BGV va ignora Europa. Dimpotrivă, Voitsekhovskyi vede un "ecosistem" de parteneri. În ultima zi a URC, BGV a semnat o scrisoare de mandat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a dezvolta zăcământul de grafit Balakhivka, din centrul Ucrainei.

Parametrii proiectului, estimat la 450 de milioane de dolari, nu sunt încă finalizați. Planul prevede construcţia unei fabrici care să producă grafit de calitate ultra-înaltă, numit grafit sferic (SG), utilizat în bateriile litiu-ion pentru mașinile electrice.

În prezent, Europa nu dispune de capacitatea de a produce comercial grafitul sferic (SG). BGV a testat cu succes grafitul de la Balakhivka în baterii litiu-ion la începutul acestui an, ceea ce ar putea revigora sectorul grafitului din Ucraina, aflat în dificultate, și ar putea reduce dependența Europei și SUA de grafitul chinezesc.

Ce spun investitorii

"Unul dintre mesajele-cheie transmise de URC anul acesta a fost că Europa și SUA sunt unite în această provocare", a declarat secretarul general al Camerei Internaționale de Comerț (ICC), John Denton, pentru Kyiv Independent. El a lăudat DFC pentru crearea de oportunități pentru investitori, în special în domeniul resurselor esențiale ale Ucrainei.

"Reconstrucţia Ucrainei nu este o activitate izolată a Europei. Este un interes global, iar pentru SUA există oportunități enorme – aici intervine acordul crucial privind mineralele", a spus el.

La URC a participat și magnatul australian al mineritului, Andrew Forrest, care anunțase anterior, la URC 2023, un fond de investiții ucrainean de 500 de milioane de dolari, în parteneriat cu BlackRock, un gigant al investițiilor. De data aceasta, el a participat la panelul despre minerale și a făcut un apel către Europa să investească serios în sectorul minier ucrainean, pe care îl consideră fundamental atât pentru suveranitatea europeană, cât și pentru cea ucraineană, avertizând că altfel riscă să rămână în urmă în cursa globală a mineralelor.

UE și-a intensificat atenția asupra mineralelor critice în acest an, pe fondul tensiunilor geopolitice, ajungând chiar să le stocheze, iar pe 4 iunie a anunțat 13 proiecte strategice din afara UE, pe lângă cele 47 de proiecte din bloc. Proiectul BGV de grafit de la zăcământul Balakhivka este unul dintre aceste proiecte și singurul din Ucraina.

"Recenta discuție despre independența strategică a accentuat atenția asupra unor astfel de zăcăminte din Europa. Anterior, toată lumea era de acord să le importe din China, dar acum se pune întrebarea: de ce să nu ne uităm la ceea ce avem aproape?", a declarat Arvid Tuerkner, șeful BERD pentru Ucraina, pentru Kyiv Independent pe 9 iulie, adăugând că proiectul era deja planificat cu mult înainte ca SUA să înceapă să vorbească despre mineralele Ucrainei.

Deși Tuerkner nu este familiarizat cu toate aspectele juridice ale Fondului de Investiții pentru Reconstrucție, el nu vede în prezent nicio confruntare potențială între interesele europene și cele americane, un punct evidențiat de critici în timpul negocierilor. În schimb, el consideră că BERD poate co-investi în proiectele acoperite de fond.

Totuși, el vede o problemă legată de numărul mare de zăcăminte neexploatate. Multe dintre acestea sunt deținute de oligarhi care nu investesc în ele, deși au licențe, ceea ce creează tensiuni în sectorul minier.

"Pentru a atrage mai multe investiții în cadrul fondului, cred că este nevoie de o curățare a licențelor inactive. Poate au fost acordate cu mult timp în urmă și nu au fost niciodată verificate sau poate ar trebui să aibă o perioadă de valabilitate", a spus el.

"Ori investesc, ori dau ocazia altcuiva", a concis el.