Nicuşor Dan, promisiuni pentru bucureşteni: "Am întocmit un plan cu 33 de puncte"

Edilul a vorbit şi de scandalul cu buletinele de vot de la Sectorul 1

Sursa foto: Antena 3 CNN

Nicuşor Dan, primarul General al Bucureștiului, a dezvăluit, la Antena 3 CNN, care sunt primele trei priorități pe care le are în vedere pentru a rezolva problemele din oraş.

"Am făcut și un raport de mandat în care am promis 33 de chestiuni. Cele mai importante vizează traficul și sunt 50 de kilometri modernizați de linie de tramvai... bucureșteni îi cunosc Bulevardul Basarabiei, Călărași, Mihalache... 250 de noi tramvaie și costă foarte mult, cam 800 de milioane de euro.Dar avem studii de oportunitate și avem o idee despre cum să finanțăm.

Şi semaforizarea inteligentă în sfârșit. Am promis-o, am întârziat cu ea, în sensul că abia suntem la elaborarea studiului de fezabilitate. Avem timp între un an și jumătate și trei an și jumătate de acum încolo chiar să implementăm, să avem 550 de intersecții conectate cu un server central ca să ia decizii în timp real.

Apă caldă tot mai bine, dar o să mai avem avarii, dar o să fie tot mai bine. Adică la sfârșit, de 4 ani o să avem reparată jumătate din rețeaua magistrală", a spus Nicuşor Dan, la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește desfășurarea alegerilor, Nicuşor Dan a spus că "suprapunerea alegerilor n-a ajutat, procesul de vot a fost mai lung".

Mai mult, edilul a precizat că o susține pe Clotilde Armand la Sectorul 1, unde procesul de primire a voturilor de la secții a fost blocat iar diferența față de candidatul PNL Nicolae Tuță este foarte mică, de câteva sute de voturi.

Întrebat dacă va candida la președinția României, Nicușor Dan a declarat: ”Nu se pune problema.”

Interviul complet cu Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, îl puteţi urmări în videoul de mai jos: