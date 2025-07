Tanczos Barna, despre primele foștilor judecători ai CCR: Nu e corect să ceri aceste sume. E posibil să se ajungă în instanță

Vicepremierul Tanczos Barna. FOTO: Hepta

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți seara, la Antena 3 CNN, că cei trei judecători pensionați de la CCR vor trebui să aștepte rectificarea bugetară dacă vor să își primească primele de 35.000 de euro. Chiar și atunci, spune acesta, există posibilitatea ca Ministerul Finanțelor să le spună „nu”, iar cazul să ajungă în instanță.

„Eu personal nu am discutat despre acest aspect sau despre cererea CCR, nici nu am văzut solicitarea. Ce vă pot spune e că fără rectificare bugetară nu se pot face modificări în buget. Dacă CCR nu are prevăzută această sumă în buget trebuie să aștepte rectificare bugetară. Pe partea de salarii nu cred că vreo instituție o să aibă rectificare pozitivă pentru că exact aceasta e problema majoră a României - trebuie să creăm un stat mai suplu, un stat care funcționează cu cheltuieli mai mici și sumele economisite trebuie să meargă spre investiții pentru a susține o creștere economică sau de a preveni intrarea în scădere”, a afirmat vicepremierul, la Antena 3 CNN.

Acesta spune că, deși primele sunt legale, nu sunt „nepărat și morale”: „Dacă vin și cer înseamnă că e o lege dar ce este legal nu e neapărat și moral. Nu cred că e corect să pretinzi aceste sume dar dacă e legal, dânșii vor avea posibilitatea, poate se vor duce în instanță”.

Întrebat dacă există posibilitatea ca Ministerul Finanțelor să le spună „nu” celor trei judecători, iar problema să ajungă în instanță, Tanczos Barna a răspuns: „Este posibil, eu șase luni cât am fost ministru am rostit cel mai des cuvintele nu avem bani pentru că trebuie să pui stop creșterilor de costuri, de cheltuieli, de risipă. Trebuie să eliminăm risipa din administrația centrală și locală”.

„În calitate de ministru al Finanțelor, am repetat la nesfârșit propoziția nu avem bani, nu avem bani, nu mai cereți, că nu avem și nu putem să nu facem față cheltuielilor pe care și le-a asumat statul român. Anul trecut au fost foarte multe majorări de salarii, de indexări de pensii, de recalculări de pensii, de majorări de investiții. Sumele alocate investițiilor au fost crescute și la programele de dezvoltare locală și la autostrăzi, dar la un moment dat totul ajunge la o limită și trebuie să te oprești. Trebuie să prioritizezi și să vezi ce poți să faci în următorii 4-5 ani”, a mai adăugat vicepremierul.