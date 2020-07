Mircea Badea: Răspunsul este absolut nu! Nu merge! Harneala asta de 3 lei nu a mers, pentru că știm să socotim!

”Vreunul dintre cetățenii depistați infectați astăzi este infectat pentru că decizia CCR a eliberat din spitale niște infectați? Răspunsul este ABSOLUT NU! Cu siguranță, nu! Și aici nu trebuie să fii expert în medicină, trebuie doar să știi să socotești! Nu au avut când...

Presupunând că ăștia care au ieșit din spital că a fost decizia CCR și au zis: ”Dacă pot să mă duc la mine acasă, mă duc la mine acasă, nu mai stau în spital aiurea în tramvai când mă simt în regulă... Mă duc la mine acasă”, presupunând că ăia nu s-au dus acasă, ci s-au dus ca niște psihopați să infecteze persoane (...), niciunul dintre cei depistați infectați astăzi nu au cum să fie... pentru că nu a fost timp suficient ca ăla ieșit din spital să infecteze pe un altul care să fie și testat astfel încât să iasă astăzi testul” a declarat realizatorul emisiunii În Gura Presei.

Mircea Badea: Numărul mare de cazuri nu poate fi pus pe seama deciziei Curții Constituționale

”Deci foarte important e ceea ce spun acum. Nu se poate pune pe seama CCR (...) numărul mare de infectări.S-a încercat astăzi și am văzut chiar persoane de la care am pretenții mari, persoane pe care le văd din ce în ce mai disperate, atât de disperate încât pot spune astfel de minciuni. Foarte deranjant. Deci, ce s-a întâmplat, 555, nu are nicio legătură cu decizia CCR!

Ce să zic.. 555! Să dăm vina pe CCR! Nu a mers.. Pentru niște cretinei din ăia cu creierul nivelat poate merge orice.. Pentru mulți dintre noi, nu merge! Harneala asta de 3 lei nu a mers, pentru că știm să socotim. E exclus!”, concluzionează Mircea Badea.