Motivul pentru care Mircea Bravo nu și-a filmat nunta: ”Nu am vrut să fac asta!”

Mircea Bravo a explicat care a fost motivul pentru care nu a vrut să își filmeze nunta și nu a angajat o firmă care să surprindă imaginile.

Sursa foto: iThink Antena 3 CNN

Întrebat de Iusti Fudulu, în emisiunea iThink de la Antena 3 CNN, cât de mult seamănă adevăratul Mircea Popa cu personajul Mircea Bravo, Mircea a răspuns că similaritățile sunt mari între cei doi.

”Mircea Popa seamănă cu Mircea Bravo destul de mult! Mi-ar fi greu să joc un rol de ”macho man”, de exemplu”, spune el.

Iar în rolul noului film, ”Nuntă pe bani”, a intrat destul de ușor.

”Eu chiar am o fărâmă de om zgârcit în mine! În filmul ”Nuntă pe bani” eu joc rolul unui om zgârcit și fac nunta pentru bani. Și atunci eu, și în viața reală, am o urmă de zgârcenie...”, povestește Mircea.

Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care a ales să nu angajeze o firmă care să îi filmeze nunta.

”Eu nu am filmat la nunta mea. A fost și pentru că am fost zgârcit, costa vreo 2000 de euro, dar eu nu am filmat la nunta mea pentru că nu am vrut să ne axăm pe amintiri, ci am vrut să ne bucurăm de moment”, mai spune el.

În ceea ce privește asemănările între personaj și viața reală, Mircea Bravo susține că mai există o asemănare:

”Încercăm și personajul Mircea Bravo, și eu, să avem principii sănătoase în viață”, a mai explicat el în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.