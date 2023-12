Părintele Nicolae Dima, despre miracolele prin care a trecut cu Ecaterina, fiica lui, care a fost la un pas de moarte: ”A fost o zi de Iad pentru mine!”

Ecaterina, fiica părintelui Nicolae Dima, a sfidat toate prognosticele medicilor. ”Dumnezeu a făcut mai multe miracole consecutive”, spune părintele.

Prezent în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, părinte Nicolae Dima povestește experiența tragică prin care a trecut cu fiica sa, care avea doar 11 ani la acel moment, și care a fost la un pas de moarte, până la un moment dat, când Dumnezeu a intervenit.

În ciuda faptului că a trecut prin două stopuri cardio-respiratorii, medicii spunând că sunt slabe șanse să trăiască, Ecaterina este bine. Rugăciunile miilor de credincioși au avut un rezultat neașteptat.

”Acum un an și puțin, am trăit un lucru despre care mulți dintre telespectatorii dumneavoastră știu deja. Fiica mea, care avea atunci doar 11 ani, acum are 12 și se pregătește să împlinească 13 în februarie, a trecut printr-un episod extrem de dur, tragic. A făcut o criză de hidrocefalie, adică presiunea în creier, în cutia craniană, datorată acumulării de lichid cefalorahidian, și asta s-a produs din cauza unei formațiuni tumorale.

Tumoră ni s-a spus la început. S-a dovedit mai târziu că era, de fapt, un chist. Din fericire era un chist, dar atunci când a avut ea criza respectivă a fost într-o zi neagră, de iad, pentru mine și soția mea”, povestește părintele Nicolae Dima.

”Am ajuns la Spitalul Bagdasar Arseni din București cu ea într-o stare extrem de proastă, a intrat în comă de îndată ce am intrat în UPU, a suferit două stopuri cardiace resuscitate in extremis. Adică și-a revenit după 9-10 minute după fiecare dintre ele.

Și atunci medicul care era de gardă, prin mila lui Dumnezeu, care mai târziu a și operat-o, ne-a spus că suntem în cel mai negru scenariu posibil. Ne-a dat cele mai negre așteptări. Ne-a zis că următoarele ore sunt cruciale, dar să nu ne așteptăm să fie bine.

Șase luni mai târziu, când ne-am întors și am stat de vorbă cu medicul, ne-a spus același lucru. Literalmente, nu mi-am schimbat părerea. Diagnosticul meu rămâne același cu cel pus în acea noapte. După părerea mea de medic, Ecaterina nu ar fi trebuit să aibă sfârșitul fericit pe care îl vedem acum în fața ochilor.

Alături de noi, toată pulsația aceasta a rugăciunii făcute pentru o copilă despre care majoritatea nu știa decât cum se numește. Toată această forță a rugăciunii cred că l-a făcut pe Dumnezeu să își schimbe planul. Dacă nu cumva gândul lui Dumnezeu a fost tocmai să ne arate că poate exista o astfel de vibrație a rugăciunii despre care știam doar teoretic că există. Trebuia să o și vedem întâmplându-se.

Într-adevăr, la Ecaterina au fost mai multe miracole consecutive. Au salvat-o de mai multe ori”, mai spune părintele Nicolae Dima.

Pentru a afla toată povestea, dar și cum se traduce, paragraf cu paragraf, rugăciunea Tatăl Nostru, puteți urmări, doar în această seară, emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, începând cu ora 17:00.