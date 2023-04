A fost strivit de tractor și a stat jumătate de viață prin spitale. Povestea neștiută a terapeutului Marius Văduva, la iThink

După ani de zile de suferință pe patul de spital, astăzi ajută la rândul său alți pacienți în lupta lor cu boala. Este onco-fitoterapeut, dar și diacon la o mănăstire de lângă București. Puțini și-ar putea imagina că un astfel de om ar fi trecut pe lângă moarte de nenumărate ori. Marius Văduva și-a spus povestea la iThink cu Iusti Fudulu.

Sursa foto: Antena 3 CNN | iThink

"Am avut, din păcate, în copilărie, un traumatism de bazin major. Un tractor m-a călcat pe tot bazinul și am suferit fractură de bazin, cu reimplantare de uretere și uretroplastie, asta înseamnă că toată vezica urinară a fost spartă. Am primit și niște bacterii intraspitalicești, că erau și pe vremea lui Ceaușescu, nu s-a schimbat nimic, care între timp mi-au mâncat rinichii, am ajuns să am nevoie de multe cunoștințe să rezolv o hepatită C, două AVC-uri pe care le-am făcut din cauza unei neurotoxine", a povestit Marius Văduva la iThink.

17 operații, ani de zile în spitale și sechele pe viață. Din nenumăratele afecțiuni de care suferea lipsea cancerul. Însă cumplita boală nu a ocolit-o pe soția lui.

"Istoria mea medicală a culminat cu o tumoare de 14 centimetri a soției mele, în 2014, ne-a dat viața peste cap… Și am luat decizia atunci să începem să ne uităm la corp", a spus Marius Văduva, care a observat că mulți pacienți au anumite carențe de vitamine și minerale. Însă pe lângă componenta nutrițională, terapeutul a observat și o legătură nevăzută, între gânduri, stres și boală.

"Stresul este destul ca să-ți scadă sistemul imunitar, sunt studii care arată că 6 minute de ceartă zdravănă cu partenerul îți aduce sistemul imunitar la 0. 6 minute! Nu mai vorbim de o zi în care stai supărat. (...) Când ne lăsăm păcăliți, când vine un gând de tristețe, de depresie. Dacă ai multe așteptări, vei avea multe dezamăgiri. Nimeni nu zice, când pune piciorul jos din pat: «Slavă, Ție, Doamne, că m-am trezit de dimineață și facă-se Voia Ta, azi!» Trebuie să cerem, că altfel nu primim, dar trebuie să avem decența să mulțumim pentru ceea ce primim", a mărturisit Marius Văduva.

