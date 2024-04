Detalii șocante din dosarul maestrului yoghin Eugen Mîrtz, care a strâns 1,4 milioane de euro din videochat | Mărturiile tinerelor racolate de instructorul de yoga

Apar noi detalii șocante din dosarul instructorului de yoga Eugen Mîrtz, despre retreat-urile organizate de acesta în mai multe livezi de lângă București.

Trei femei şi un fotograf l-ar fi ajutat pe maestrul yoghin, Eugen Mîrtz, acum arestat, să adune aproape 1,5 milioane de euro din videochat. În spatele mesajelor de comuniune cu natura şi a sesiunilor de retreat organizate în livezi de la marginea Capitalei s-ar fi ascuns în realitate cu reţea de trafic de femei obligate să producă material pornografic pentru site-urile pentru adulţi.

Din cele opt victime, una l-a acuzat pe guru şi de viol. Nu ar fi prima femeie care îl reclamă pentru abuzuri sexuale.

În urmă cu nouă ani, o celebră bioterapeută a descris aceleaşi tehnici de manipulare şi acelaşi mod de operare.

"A invitat-o în dormitor pentru a practica yoga, dar folosind forţa, a obligat-o să întreţină raporturi sexuale normale până în jurul orelor 07.00. Victima afirmă că nu poate preciza câte raporturi sexuale au avut, dar declară că a ţipat după ajutor, dar că nu a putut fi auzită de nimeni. (...) Ulterior, Mîrtz Eugen a plecat asigurând uşa apartamentului prin încuierea cu cheia, revenind în jurul orelor 20.00- 21.00”, se precizează în dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 5.

Ar putea fi prima victimă a lui Eugen Mîrtz. În 2015, o femeie din Roman, bioterapeut, l-a acuzat public pe maestrul de yoga şi a făcut şi plângere pentru viol şi lipsire de libertate. Femeia venise din provincie la Bucureşti pentru a se face cunoscută.

"A mai arătat că intimatul are o anumită notorietate şi i-a prezentat o realitate distorsionată, lăsând-o să înţeleagă că serviciile sale vor fi promovate prin intermediul anumitor televiziuni. Astfel, a fost invitată la Bucureşti, iar acolo sub diferite pretexte a ajuns în faza în care a fost sechestrată şi abuzată”, se arată în același document.

Dosarul s-a clasat atunci, procurorul de caz motivând că fapta nu a existat. La patru ani distanţă, în 2019, o altă tânără susţine că a fost victima aceleiaşi infracţiuni.

”Nu sunt vinovat de nimic. Este o actiune discreditare a practicii yoga în Romania. Și eu am fost țintă pentru că eu am avut cele mai multe emisiuni si reprezentam practica yoga în Romania, și atunci am fost atacat eu”, spune Mîrtz.

În plus, Eugen Mîrtz şi gruparea despre care poliţiştii spun că o conducea ar fi traficat opt tinere. Victimele erau alese din medii defavorizate, familii destrămate şi fără putere financiară.

Anchetatorii spun Mîrtz şi oamenii săi le convingeau să vină în Capitală, unde le cazau, le exploatau sexual. Fetele produceau material pornografic pentru mai multe platforme de videochat.

Tehnicile folosite erau similare cu cele practicate într-o sectă. 4 oameni de încredere avea Mîrtz: fosta iubită, actuala iubită, un fotograf care se ocupa de partea logistică şi o tânără care devenise mâna lui dreaptă.

Cele trei femei erau titularele unor site-uri unde se promova activitatea spirituală la vedere şi unde erau shareuite clipurile de invitaţii la cursuri.

În spatele lecţiilor de meditaţie şi de uniune cu Universul, anchetatorii spun că gruparea ar fi făcut 1,4 milioane de euro din videochat.

Din toată gruparea, Eugen Mîrtz este acum arestat preventiv.