Fenomenul tornadelor de tip pâlnie. Explicația meteorologului ANM, Mihai Puștiu

„Instabilitate foarte accentuată, la București s-au atins în această după-amiază 29 de grade, după care s-au s-au dezvoltat acești nori cu mare dezvoltare verticală, iar în zona de nord s-a format un nor pâlnie, o tornadă non mezociclonică, care nu are un vortex bine definit. Astfel de formațiuni noroase am avut ieri după-amiază și în Dobrogea. Au tot fost în ultima vreme, având în vedere că baza norilor este foarte jos, iar în asemenea situații de instabilitate termică verticală foarte accentuată apar și aceste formațiuni care nu sunt atât de periculoase, însă intensitatea mare a ploii din acea zonă, ce a depășit 50 de litri pe metru pătrat într-un interval foarte scurt de timp, ne-a determinat pe noi să emitem o avertizare de cod roșu.”, a spus Mihai Puștiu pentru Antena 3.

Meteorologul avertizează că episodul canicular anunțat pentru săptămâna aceasta își va atinge apogeul în ziua de joi.

„De mâine vremea va deveni caniculară în Banat și în Crișana, unde sunt estimate temperaturi de 36-37 de grade, însă este doar începutul acestui val de căldură. Joi va fi apogeul acestui val de căldur, tot în partea de vest și sud-vest a țării, unde sunt prognozate temperaturi chiar de 38-39 de grade, în condiții de umbră. La soare va fi mult mai cald și umiditatea va fi foarte ridicată. În același timp, vorbim de instabilitate atmosferică puternică, furtuni violente în anumite părți ale țării, mai probabil în timpul după-amiezelor, la deal și la munteși pe suprafețe mai restrânse din restul țării.”

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal