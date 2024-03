Judecătorii şi procurorii condamnaţi penal care au primit undă verde de la plenul CSM ca să îmbrace roba de magistrat

Anul acesta vom avea magistrați cu condamnări penale. Da, vom avea procurori și judecători noi care duc deja în spate povara unor fapte pentru care îi vor judeca sau ancheta pe alții.

Din cei peste 400 de viitori procurori și judecători, unii vin din boxa acuzaților cu condamnări pentru ucidere din culpă sau pentru loviri și alte violențe. Un viitor magistrat este chiar în acest moment, aflat sub control judiciar, după ce a fost reținut în urmă cu două luni, pentru trafic de influență. Pentru toți, mai puțin pentru acesta din urmă, plenul CSM a dat undă verde ca să îmbrace roba de magistrat.

13 martie 2024 plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat în discuție trecutul unor viitori magistrați.

Printre cei verificați este și un avocat din Pitești, reținut de Direcția Națională Anticorupție la mijlocul lunii ianuarie anul acesta. Suspectul ar fi pretins de la o persoană condamnat într-un dosar penal la o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenție, suma de 10.000 euro, pe care ar fi și primit-o efectiv.

Alin Anton este și acum sub control judiciar, iar pentru el plenul CSM nu s-a pronunțat încă.

"Nu vreau să discut acest lucru. Am încredere în justiție și atâta pot să vă spun la acest moment", spune Alin Anton avocat.

Avocatul piteștean a încercat să forțeze mâna CSM-ului, dându-l în judecată pentru a fi trecut pe tabelul de clasificare cu toți viitorii magistrați, conform mediei, și să i se permită să poată opta pentru unul dintre posturile scoase la concurs, însă cererea i-a fost respinsă. Pentru restul candidaților cu probleme din trecut, plenul CSM a votat în majoritate pe 13 martie. Toți vor fi magistrați, indiferent de bagajele cu care vin în spate.

De exemplu, o grefieră din Galați va fi judecător sau procuror. Deși a fost condamnată definitiv în 2015 la șase luni de închisoare cu suspendare pentru că a ucis un om cu mașina pe trecerea de pietoni. Femeia a fost reabilitată de drept în 2018.

Carmina Pricopie:Voiam să vă întreb ce o să deveniți dacă, procuror sau judecător?

Robert Cosmin Preda, avocat: Nu ştiu!

Domnul viitor fost avocat are pe numele său plângeri de la o fostă clientă care îl acuză de hărțuire, lovire și alte violențe, amenințare, distrugere, asistență și reprezentare neloială, divulgarea secretului profesional și altele. Două dosare a avut. Primul s-a clasat în 2017 pentru că victima și-a retras plângerea, iar al doilea pe motiv că fapta nu există.

"Am vreo condamnare sau ceva, vreo sancțiune aveți cunoștință despre așa ceva? Eu nu am niciun istoric, nu am nicio sancțiune, nu am niciun fel de problemă din punctul meu de vedere. De fapt, aceste aspecte au fost și analizate în cadrul concursului care s-a desfășurat", ne-a declarat avocatul.

Un alt coleg, avocat, acum în Botoșani, a fost condamnat în 1999 la o amendă penală pentru o bătaie, iar o doamnă din București va ajunge procuror sau judecător, deși a falsificat documente pentru a obține un credit. În 2017, magistratul de la Judecătoria sectorului care a judecat cazul a renunțat la aplicarea pedepsei, iar dna. A rămas doar cu un avertisment.