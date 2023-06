Saltele cu gândaci într-un spital din Vâlcea | Copiii internați sunt nevoiți să doarmă printre insecte

Situație revoltătoare la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Vâlcea. Copiii internați sunt nevoiți să doarmă pe saltele din care ies gândaci. Imaginile au fost filmate de una dintre mame și postate pe rețelele de socializare, unde a mai semnalat și alte probleme ale unității sanitare.

Mama, împreună cu bebelușul ei au fost internați în Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Vâlcea, în seara de 17 iunie. A doua zi, pe lumină, femeia a observat o problemă legată de salteaua pe care a dormit.

”Am văzut pe pernă un gândăcel, nu văd eu foarte bine și am zis că poate a intrat ceva pe geam. Când am ridicat salteaua, la colțul ei se vedeau clar urmele, acele puncte negre, plus că era unul înfipt în cusătură și am mai văzut și o larvă”, a spus Andreea Ghencea, mama internată în spital cu copilul său.

A raportat problema cadrelor medicale și femeilor care se ocupau de curățenia salonului.

”Nici măcar nu mi-au dat importanță. Doamnele erau foarte liniștite”, a mai spus mămica.

Mămica internată spune că până și actul medical lasă de dorit.

”Doamnele care i-au recoltat sânge și i-au pus branula, i-au pus branulă și peste, direct, leucoplast. Când am mers sus nu ne-a fost schimbat leucoplastul. Nu știam, sincer să vă spun, că trebuie schimbat, pentru că nu sunt medic, de aia ne-am dus la spital, și în ziua în care ne-am externat i-a fost dată jos branula, are mâna toată inflamată, roșie, miroase urât. Am discutat cu doamna asistentă, mi-a spus că e normal așa ceva, că poate bebe e mai sensibil și că așa se aplică branula”, a mai spus mămica.

Deși nu neagă acuzațiile aduse, personalul medical susține că nu există astfel de nereguli în unitatea sanitară.

”Nu am văzut! Nu neg ce... așa. Deși noi avem un grafic de dezinsecție pe care îl respectăm. Ce să vă spun? Nu am văzut. Nu a anunțat să mergem în momentul respectiv când a văzut să și vedem”, a spus o angajată.

Imediat după externare, femeia a făcut o plângere la DSP.