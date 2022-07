Scandal de telenovele pe averea lui Adi de la Brad. Femeile din viaţa lui "Guru din Apuseni" îi susţin în continuare nevinovăţia

În satul Dumbrava de Sus din Comuna Ribiţa, Adi de la Brad deţinea mai multe case şi aproximativ 50 de hectare de teren.

Mai mult, în conturile asociaţiei ar mai exista şi sume de bani şi aceştia fiind acum motiv de dispută între aşa-zisele soţii ale lui Fărcaş.

Adrian Fărcaş a murit în urmă cu 3 zile

Acesta avea o infecţie garvă la plămâni, dar şi o ocluzie intestinală. Se afla sub control judiciar după ce, în urmă cu două luni fusese acuzat de viol, şantaj şi hărţuire sexuală.

Membrii comunităţii pe care o conducea spun că evenimentele din ultima perioadă l-au doborât.

Femeile din viaţa lui "Guru din Apuseni" îi susţin nevinovăţia

"Noi nu am avut voie sa vorbim cu el o lună de zile şi mai urma încă una. Ruptura aceasta produsă de întreaga familie, pe el l-a adus în situaţia în care a fost. El din cauza asta a plecat dintre noi. Nu a violat pe nimeni, toţi copiii pe care îi are sunt făcuti din dragoste şi cu consimţământ. O să fie recunoscut, se face asta pe alte cai. Există modalităţi legale prin care lucrul acesta se face", a declarat Alexandra David, membru "Copiii Soarelului", pentru News Hour With CNN.

Alexandra este membră a comunităţii de ani buni. Are un copil cu Adrian Fărcaş şi în cateva luni va naşte din nou.

Ea, dar şi celelalte 4 femei cu care bărbatul a făcut cei 9 copii, îi susţin nevinovăţia.

În această dimineaţă au ajuns la Parchetul din Brad şi documentele oficiale în cazul decesului.

Ce se va întâmpla cu dosarul lui Adrian Fărcaş

Dosarul se va clasa, deşi acuzaţiile împotriva lui Adrian Fărcaş Ardelean sunt deosebit de grave.

Procurorii vor continua să urmărească alţi membri ai comunităţii. Este vorba de 20 de persoane bănuite că ar fi impiedicat accesul la educaţie al copiilor.

Între timp, o echipă a Inspectoratului Şcolar Judeţean a găsit în comunitatea din satul Dumbrava de Sus 14 copii. Cei mai mari ştiau să scrie, să citească şi toţi aveau documente că urmau cursurile unei şcoli din Statele Unite.

Autorităţile aşteaptă acum să vadă ce se va intampla cu aceasă comunitate după decesul liderului lor spiritual.

Unul dintre fondatorii ''Copiii Soarelui'' spune că Adrian Fărcaş îi pregătise pentru orice situaţie.

Trupul lui Adi de la Brad, liderul comunității "Copiii Soarelui", a fost înmormântat în satul natal, la Ţebea.