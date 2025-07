Nicuşor Dan s-a întâlnit cu românii care locuiesc în Germania: "Am vorbit deschis despre provocările lor"

Sursa foto: captură video TikTok /@nicusordanro

Aflat într-o vizită oficială în Germania, preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit cu românii care locuiesc în ţara cunoscută drept "Motorul economic al Europei". Şeful statului a dezvăluit acest lucru printr-o filmare postată pe TikTok în care apare povestea unui tânăr din Timişoara, care trăieşte în Berlin de şapte ani. "Am vorbit deschis despre provocările lor", a transmis Nicuşor Dan, care a mai spus că şi-a dorit să afle şi care sunt aşteptările românilor stabiliţi în Germania.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a ajuns vineri la Berlin, după ce a fost invitat de omologul său, Frank-Walter Steinmeier, cu care a avut convorbiri. Şeful statului s-a întâlnit şi cu cancelarul Friedrich Merz. În această seară, şeful statului a postat pe contul său oficial de TikTok un videoclip realizat în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut cu mai mulţi români stabiliţi în Țara poeților și gânditorilor.

"La Berlin, pe lângă discuțiile oficiale, am ținut neapărat să mă întâlnesc și cu românii noștri din Germania. Am vorbit deschis despre provocările lor și ce așteptări au ei pentru România. Mă bucur că i-am întâlnit!" este mesajul scris de Nicuşor Dan când a făcut publică înregistrarea de mai jos.

"Mergem acum să ne întâlnim cu comunitatea românească din Berlin. Mesajul meu va fi că suntem alături de ei şi, mai ales, vreau să aflu care sunt problemele şi ce poate

să facă statul român pentru ei", a spus Nicuşor Dan în timp ce se afla în maşina care l-a dus în mijlocul românilor care trăiesc în Germania.

"Sunt George Pop. Sunt plecat din Timişoara, am venit în Berlin în 2018 şi, momentan, lucrez ca stagiar în ambasadă. Am făcut facultatea de Drept în Berlin.

Un motiv pentru care am plecat a fost tocmai acesta: de a studia în străinătate, de a putea să mă bucur de oportunităţile pe care le am aici şi profesionale, acum. Şi cred că îmi doresc, în continuare, câţiva ani să profit de posibilităţile acestea, dar cu gândul că mi-ar plăcea să mă întorc în România", i-a spus tânărul lui Nicuşor Dan.

În timpul dialogului, şeful statului i-a spus lui George Pop: "România are oportunităţi şi măsura în care se va vedea direcţia clară, sunt convins că vor veni oamenii înapoi", iar tânărul a reacţionat astfel: "Să ştiţi că ne şi bazăm pe dumneavoastră".

Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cancelarul german Friedrich Merz au purtat discuţii despre proiecte de cooperare economică şi investiţii în sectoare precum cel al apărării, energiei, auto, industrial, dar şi pe coordonarea strânsă în ceea ce priveşte afacerile europene şi în domeniile securităţii şi apărării.