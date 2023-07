Tensiune maximă înainte de discursul lui Viktor Orban la Băile Tușnad | Mai multe organizații au anunțat proteste | Liderii UDMR cer protecție pentru premierul ungar 

Tensiunea plutește în aer înainte de discursul premierului Ungariei, Viktor Orban, la Băile Tușnad.

Orban vine, sâmbătă dimineață, pe scena Universității de Vară.

Premierul ungar s-a cazat într-o vilă din localitate încă de miercuri.

Reprezentanții mai multor organizații din România au anunțat că vor protesta față de discursul prim-ministrului de la Budapesta iar jandarmii se pregătesc pentru posibile confruntări între naționaliștii români şi participanții maghiari.

Peste o mie de invitați sunt așteptați la lucrările Universității de Vară.

"Autoritățile spun că sunt pregătite pentru ziua de mâine. De altfel, Băile Tușnad sunt înțesate de forțe de ordine, de la jandarmi care se plimbă prin campus, până la polițiști puși în fiecare intersecție din oraș, având în vedere că Viktor Orban stă într-o vilă de la intrarea din oraș, o vilă păzită foarte bine, încă de miercuri, de când s-a cazat acolo.

Mâine dimineață, Orban va veni aici, pe această scenă, și va ține un discurs de la ora 10:30, iar tot acest loc va fi plin de secui. Însă trebuie spus că la acest discurs vor să asiste și mai multe organizații care își spun 'românești'. Doar că nu este clar dacă vor putea avea acces aici, având în vedere că unele dintre ele au fost și anul trecut și au provocat probleme.

Premieră la Băile Tușnad: cei care vor să asiste la discursul lui Viktor Orban trebuie să se înregistreze

Atunci, liderul unei organizații și alte două persoane au afișat un banner, au fost huiduiți și a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-i scoate din mulțime. Tocmai astfel de incidente vor să evite, de această dată, autoritățile și, repet, e posibil să nu permită accesul tuturor.

În plus, de această dată cei care vor să asiste la discurs trebuie să se înregistreze pe un site. Asta nu s-a mai întâmplat până în acest an.

Anul trecut, intrarea a fost liberă, motiv pentru care (cei care au provocat incidentul) au și reușit să ajungă atât de ușor în fața scenei. De această dată, sunt mai multe măsuri de securitate. Mâine vor fi și mai multe, vor fi mai multe filtre de acces și vom vedea dacă evenimentul se desfășoară în liniște", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Vasile Marcu.

În acest context, președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, a cerut, într-o scrisoare trimisă către Ministerul de Interne, ca forțele de ordine să intervină "pentru a nu expune comunitatea la o nouă rușine, așa cum s-a întâmplat la Valea Uzului".

"Dacă acei oameni care au comis infracțiuni, conform Codului Penal, în data 8 iulie, vor fi lăsați iar să facă scandal în Harghita, este un semn de slăbiciune din partea Ministerului de Interne. De aceea, am trimis o adresă către ministrul Cătălin Predoiu, în care am cerut aplicarea legii. Un scandal pentru țara asta, chiar dacă e vizat premierul Ungariei, nu folosește nimănui. Am speranța că Ministerul de Interne, prin forțele sale, va asigura ordinea", a declarat Borboly Csaba.

Conducerea MAI a difuzat un comunicat în care arata că Jandarmeria și forțele de ordine se vor afla la Universitatea de Vară pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului.

