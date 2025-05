Inteligența artificială, noul „remediu” împotriva singurătății. Ce spun psihologii despre această tendință: „AI nu are empatie”

Tot mai mulți oameni percep chatbot-urile ca sprijin emoțional / Sursa foto: Getty Images

Inteligența artificială (AI) a ajuns să joace un rol neașteptat în viețile multor oameni: dintr-un simplu instrument digital, a devenit un fel de prieten online sau confident pentru cei care se simt singuri. În prezent, milioane de utilizatori din întreaga lume folosesc chatbot-uri nu doar pentru informații, ci și pentru sprijin emoțional.

Un studiu arată că 3% dintre utilizatorii acestor platforme declară că se simt mai puțin anxioși, mai integrați social, chiar dacă doar virtual, și mai încrezători în sine după discuții cu inteligența artificială.

Pe măsură ce tehnologia avansează, rolul AI se transformă. Dacă în 2024 chatbot-urile erau utilizate în principal pentru generarea de idei și răspunsuri rapide, în 2025, tot mai mulți oameni le percep ca sprijin emoțional, ba chiar antidot pentru singurătate.

Această apropiere are la bază, spun specialiștii, frica de respingere și izolarea socială. Tinerii cu vârste între 18 și 22 de ani sunt considerați una dintre cele mai afectate categorii, deși sunt activi în mediul online. Patru din cinci afirmă că se simt singuri.

În plus, 10% dintre cetățenii din Uniunea Europeană spun că se confruntă frecvent cu stări de singurătate.

Potențialul inteligenței artificiale vine la pachet și cu riscuri

Deși interacțiunea cu AI pare, la prima vedere, benefică pentru combaterea anxietății și a izolării, specialiștii trag un semnal de alarmă: relația cu chatbot-urile poate crea o falsă senzație de sprijin.

„Ai senzația ca și pacient anxios, că poți combate anxietatea vorbind cu inteligență artificială. Lucru mai mincinos decât acesta nu există. Anxietatea crește din secunda în care nu mai auzi răspunsurile pe care tu le dorești. Inteligența artificială nu are empatie, nu are organizare, are doar studiul informațional”, a declarat Radu Leca, psiholog.

„Ce am observat este că tu practic încerci să antrenezi această inteligență artificială. Și inteligența asta artificială practic încearcă să îți dea mai multă importanță. Dar lucrul ăsta, dacă stăm să ne gândim, ar trebui să fie foarte obiectiv atunci când vorbim de niște sfaturi de sănătate mentală”, a declarat Arnold Vieru, specialist social media.

Cu toate acestea, doar 3% dintre utilizatori raportează reducerea anxietății și un sentiment de sprijin social după ce stau de vorbă cu roboții virtuali.

„Poate să vină cu anumite sfaturi, adică poate să dea o părere obiectivă, doar că nu mi se pare în niciun caz că poate să fie remediu pentru singurătate. Mi se pare că mai tare te adâncește în singurătatea asta, pentru că tu ai falsa impresie că vorbești cu cineva când, de fapt, tu nu vorbești cu nimeni”, spune o tânără.

„Avantajele sunt că AI cunoaște mai cunoaște chestii, are mult mai multe cunoștințe decât poate avea un om, însă dezavantajul e că nu are empatia unui om”, spune o altă tânără.

Unele chatbot-uri au cunoscut creșteri rapide, de la 2 milioane de utilizatori în 2018, la peste 30 de milioane în 2024, fiind folosite pentru confesiuni, sfaturi, dar și relații virtuale.