Coloana Infinitului din jucării de pluș, ridicată la Energy Expo, a atras atenţia vizitatorilor

Coala Infinitului de la Energy Expo este realizată din jucării de pluş. Foto: Captură Antena 3 CNN

Prima coloană a infinitului din jucării de pluș s-a ridicat în aceste zile la Energy Expo, cel mai amplu târg de energie din Europa de Sud-Est. Târgul este deschis şi astăzi, până la ora 18:00 la Hala La Minor, iar donatorii de jucării din pluș au şi ei intrarea gratuită.

Energy Expo se află în a treia zi de desfăşurare, iar la târgu au fost prezente tot felul de proiecte pentru energia verde. Atracţia care a captat atenţia vizitatorilor este Coloana Infinitului realizată din jucării de pluş.

"Coloana Infinitului din jucării de pluș presupune foarte mulți oameni care au donat jucării în ultima lună în centre comerciale, în clădiri de birouri și noi ne doream foarte mult să strângem jucării în așa fel încât să le putem dona de 1 iunie copiilor mai puțin norocoși. A venit alături de noi Taxiul cu Bomboane. A fost o reală provocare pentru economia circulară, practic, să reușim să dăm o altă viață acestor jucării, dar în același timp am făcut și o campanie foarte interesantă, o competiție în școli care se cheamă LOOP Challenge, la care au participat peste 24 de echipe care ne-au creat... o să vă arate imediat colegul o coloană a infinitului din materiale reciclabile, iar noi, aici, la Energy Expo, am afișat și am expus, practic pentru votare, toate proiectele copiilor", a spus Mirela Secan, organizatoarea.

Mai e puţin până se încheie votul și vom afla care este școala câștigătoare, iar școala care a strâns cele mai multe voturi va primi panouri fotovoltaice și stocare gratuit.

Energy Expo este deschid şi astăzi, iar intrarea este gratuită pentru cei care descarcă aplicația.