"Vrem măsuri care să prevină distrugerea umanităţii" | Apel al echipei care a creat ChatGPT

"Vrem reglementări pentru a preveni distrugerea umanității", cer fondatorii companiei OpenAI, care a creat ChatGPT.

Ei nu se referă la capacitatea actuală a acestui sistem de a scrie referate pentru școală sau la rezolvarea temelor în câteva secunde.

Specialiștii au în vedere lucruri mult mai grave, cum ar fi cazul unui chinez care a reușit să-și schimbe vocea și înfățișarea cu ajutorul Inteligenței Artificiale și, prin intermediul unui apel video, a furat 570 de mii de euro de la un om de afaceri.

Citește și: Ce s-a întâmplat după ce o versiune de Inteligență Artificială a primit sarcina să distrugă specia umană

Un alt exemplu vine din zona manipulării, a așa-numitelor fake news: zilele trecute, o fotografie generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale a prezentat un presupus atac asupra Pentagonului.

Imaginea a provocat haos în Satele Unite. În doar 4 minute de la distribuirea fotografiei pe Twitter, bursa americană a pierdut 500 de miliarde dolari.

Din fericire, piața şi-a revenit rapid după ce s-a aflat că fotografia este falsă.

A fake AI-generated image that showed an explosion near the US's Pentagon fooled a number of people, including verified Twitter accounts and a news programme in India - after it went viral ⤵️ pic.twitter.com/lKR13tJvIg