Cum pregătim imunitatea copiilor pentru sezonul rece. Sucul considerat un adevărat elixier pentru sănătate

Specialiștii susțin că este foarte importantă respectarea unui plan alimentar sănătos și a unui program de somn bun și odihnitor.

În acest fel, copiii pot dezvolta un sistem imunitar mai puternic. Însă, acestea nu sunt singurele lucruri pe care trebuie să le știm. Medicul Cezarina Matei a vorbit, în cadrul emisiunii Numai de bine, despre trucuri importante pe care părinţii le pot aplica pentru a creşte imunitatea copiilor.



"Copiii trebuie sa intre in programul de odihna adecvat frecventarii colectivitatii, astfel incat sa aiba toate orele necesare de somn, pe parcursul celor 24 de ore, pentru ca in timpul somnului organismul nostru face acel fenomen de reparatie. Deci atunci se reface corpul nostru si sitemul imun are si el nevoie de acea pauza, pentru a se reface.

"Asiguram o alimentatie bogata in vitamine si minerale, mai putin carbohidrati si aproape deloc zahar, nu zic sa nu le dam deloc copiilor dulce, pentru ca gustul dulce este creator de buna dispozitie pentru toti, foarte putin persoane nu agreeaza gustul dulce, dar folosim miere, fructe mai dulci.", a spus medicul Cezarina Matei, medic specialist în medicină de familie.





"Fructe, fructe care sunt bogate in vitamine, in vitamina c, fructele de padure, citrice, kiwi, banane care chiar daca nu contin vitamina c, contin din categoria b, legume cat mai putin procesate termic. O sursa buna care nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia copiiilor sunt nucile, migdalele, care sunt bune si de o gustare la scoala, sunt mai nutritive decat doua felii de paine si cascaval. Am lasat dupa cum ati vazut cerealele la sfarsit, si ele sunt necesare, dar nu orice tip de cereale. Fulgii de porumb suntr nutritivi, dar consumati ocazional, nu in fiecare zi.", a mai precizat medicul speciaist în medicină de familie.

Sa evitam excesul de lactate de vaca, pentru ca la copiii care au tendinta de a face vegetatii, carora le cresc foarte des amigdalele, e de preferat sa reducem consumul de lapte de vaca, mai ales in perioada asta de inceput de colectivitate.

Sucul de catina este intr-adevar un elixir de sanatate. Putem sa dam copiiilor suplimente pe baza de echinaceea, de echnaceea purpurea. Produse care sa contina zinc. Americanii spun ca un copil ca sa isi faca un sistem imun trebuie sa faca pana la 50 de episoade de viroza, dar ceea ce trebuie noi sa urmarim prin preventie si prin tratament este ca aceste viroze sa dureze putin, recuperarea sa fie rapida si sa fie completa.

Apropo de zahar, eu le spun mereu parintilor, consumul de dulce trebuie sa fie cu acordul parintelui, adica nu ma duc eu in dulap ca si copil sau in firgider, nu inainte intreb. E foarte important si tranzitul intestinal, trebuie sa aiba scaun in fiecare zi, deci trebuie sa avem grija de imunitate per ansamblu si sa tinem cont si de lucrurile astea.", a mai spus medicul.