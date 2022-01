Soluția lui Sorin Grindeanu pentru ca România să aibă autostrăzile dorite

"Am știut când am venit în Guvern că statul român, timp de 30 de ani, indiferent de guvernul și de culoarea lor, a rămas dator cetățeanului român din perspectiva transporturilor. Am știut că e poate cel mai imobil, cel mai închistat minister. Sunt foarte multe cauze pentru care s-a ajuns în această situație.

Cel puțin în ultimii ani, indiferent de tipul de infrastructură de care discutăm, problema nu a fost lipsa banilor, pentru că au fost bani europeni necheltuiți", a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat ce poate să facă pentru a ne scăpa de acest "blestem" al veșnicii probleme cu infrastructura, Sorin Grindeanu a răspuns:

"În acest moment există mai multe linii de abordare. Pe de o parte, trebuie operaționalizat CNAIR și este bornă în PNRR. Pe de altă parte, sunt lucrări de mai mică amploare, de variante ocolitoare, chiar și drumuri expres, să fie decentralizate, să fie date către autoritățile locale.

Doar eu, de când sunt ministru, cred că am semnat vreo 70 de adrese către autoritățile locale pentru că, pe de o parte, CNAIR-ul în acest moment are foarte multe proiecte pe care nu poate să le remedieze".

Sorin Grindeanu a adăugat că a impus, pe fiecare proiect în parte, întâlniri pentru a monitoriza progresul făcut.

