Nicolae Ciucă: "Dacă se opreşte importul de gaze din Rusia, suntem în măsură să asigurăm aprovizionarea României cu gaz"

"Am discutat cu instituţiile care sunt responsabile de tot ceea ce înseamnă aprovizionarea cu gaze şi distribuţia de gaze în reţeaua naţională. Am fost asigurat că şi dacă se opreşte importul de gaze din Federaţia Rusă, suntem în măsură să asigurăm aprovizionarea cu gaz”, a anunţat premierul Ciucă.

Nicolae Ciucă, însoţit de mai mulţi miniştri, şeful DSU, Raed Arafat, şi de preşedinte CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, vineri, stadiul pregătirilor la frontiera cu Ucraina.

"Am putut să constatăm că există partea administrativă unde pot fi cazați (refugiații - n.red.), în momentul de față nu este instalată pentru că nu este nevoie, nu este traficul atât de de mare, dar locația este stabilită, toate echipamentele sunt duse la locația respectivă, toate instituțiile care trebuie să deservească acea locație își au punctele de lucru deja stabilite și am putut să constat că atât partea de situații de urgență, partea care trebuie să se ocupe de ajutorul medical și de asistența medicală, inclusiv partea psihologică ... am putut să vedem pe drum către punctul de intrare mame cu copii care au nevoie de toată atenția pe care o putem acorda, inclusiv asistență psihologică", a afirmat Nicolae Ciucă, în timpul unei vizite în judeţul Suceava.

