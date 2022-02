Nicolae Ciucă, printre refugiaţii din vama Siret: "Trebuie să venim în sprijinul cetăţenilor ucraineni"

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a verificat, împreună cu miniștrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sănătății, Alexandru Rafila, Apărării, Vasile Dîncu, șeful DSU, Raed Arafat, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, stadiul pregătirilor pentru gestionarea măsurilor luate de autorități la frontiera cu Ucraina.

Stadionul “9 Mai” Siret este una dintre locațiile unde poate fi amenajată, la nevoie, una dintre taberele de refugiați, în apropierea PTF Siret.

"Trebuie să venim în sprijinul cetăţenilor ucraineni", a spus premierul Nicolae Ciucă.

Potrivit premierului, e cel mai mare flux de refugiaţi. "Avem nevoie de multă organizare", a spus Ciucă.

Sute de ucraineni au tranzitat vineri, Vama Siret, din judeţul Suceava. Este vorba ucrainieni care vor să evite conflictul armat declanşat de Rusia.

Premierul Nicolae Ciucă a spus că a analizat toate măsurile luate de joi dimineață de către task-force-ul pentru gestionarea crizei din Ucraina și a ordonat o serie de măsuri care au vizat implicarea mai multor ministere și instituții.

"În acest sens, am considerat că dincolo de măsurile care au fost luate la nivelul ministerelor, este foarte mare nevoie să ne coordonăm cu autoritățile locale și cu instituțiile care reprezintă fiecare minister în parte pentru a putea să fim cât se poate de organizați, pentru a fi cât se poate de eficienți în acest demers pe care îl facem".

"Am putut să constatăm că există partea administrativă unde pot fi cazați (refugiații - n.red.), în momentul de față nu este instalată pentru că nu este nevoie, nu este traficul atât de de mare, dar locația este stabilită, toate echipamentele sunt duse la locația respectivă, toate instituțiile care trebuie să deservească acea locație își au punctele de lucru deja stabilite și am putut să constat că atât partea de situații de urgență, partea care trebuie să se ocupe de ajutorul medical și de asistența medicală, inclusiv partea psihologică ... am putut să vedem pe drum către punctul de intrare mame cu copii care au nevoie de toată atenția pe care o putem acorda, inclusiv asistență psihologică", a adăugat premierul.