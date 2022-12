Dr. Victor Alistar, despre sistemul Kaizen: "Este aplicabil în toate sectoarele de activitate"

Dr. Victor Alistar a explicat, în cadrul Conferinţei Naţionale "Mai puțini birocrați, mai puține hârtii, maximă eficiență", că sistemul Kaizen "este aplicabil în toate sectoarele de activitate, nu doar la nivelul administraţiei publice locale".

Victor Alistar susţine că informarea publică despre sistemul Kaizen "are darul de a motiva" populaţia spre folosirea sa mai activă.

"Cel mai important e să vedem cum se aplică ele practic şi să ieşim din şabloanele că la noi nu merge. De aceea un eveniment ca al dumneavoastră are o semnificaţie extraordinară nu doar pentru că aduce la cunoştinţă ci şi pentru că are darul de a motiva, de a arăta că se poate. Aspiraţiile noastre ca indivizi sunt acelea de a ne privi în oglindă, de a fi mulţumiţi de ceea ce am făcut, de a ieşi din starea vegetativă. Cel mai important, capitalul uman se motivează în special prin mecanisme nofinanciare. E adevărat, după ce am rezolvat baza piramidei şi după ce am ieşit din stresul creierului de nucă", a declarat Victor Alistar.

De asemenea, profesorul consideră că primăria Buzău a făcut o alegere bună în a implementa sistemul Kaizen.

Modelul Kaizen "nu este doar replicabil", ci "este aplicabil în toate domeniile", potrivit conf. univ. dr. Victor Alistar.

De asemenea, legat de fucţionarii publici acesta atrage atenţia că folosirea sistemului nu va elimina resursele umane din instituţii ci le va gestiona diferit, iar că de obicei acest lucru este evitat "din două motive: sentimentul de confort şi sentimentul de siguranţă".

"O să fac legătura pentru a arăta de ce acest model care a funcţional fabulos la Primăria Municipiului Buzău, este aplicabil în toate sectoarele de activitate, nu doar la nivelul administraţiei publice locale. Am să vă dau un exemplu, discutăm despre integritate publică, lipsa de itegritate publică este o boală. Bola afectează în general un organism slăbit, tocmai ce am vorbit de răceli, gripe, pandemii, ş.a.m.d. Un organism care este sănătos nu permite boli sau dacă ele se manifestă sunt absolut trecătoare, spre exemplu: nu mai avem chestiunea cu şpăguţa pentru prioritizare, a dispărut, nu mai avem chestiunea cu se aplică de la caz la caz. Un mecanism de acest gen presupune, cum spunea domnul profesor, standardizare. Dacă am standardizare, portiţele acelea, ca să o dăm de la caz la caz se reduc absolut considerabil. Nu mai avem ce se numeşte proasta gestiune a resurselor publice pentru că de cele mai multe ori şi cea mai mare problemă în România nu este corupţia şi o spun chiar dacă reprezint cealaltă săpcuţă Transparency international, este proasta administrare care merge mână în mână cu corupţia acolo unde factorul uman e predispus, dar condiţiile de mediu sunt proasta administrare. Or noi trebuie să ne ducem la a rezolva această chestiune a condiţiilor de mediu. E, curtea de conturi de pildă vine ca audit extern şi se uită la eficienţa utilizării resurselor publice, atât la nivel de constituire cât şi la nivel de utilizare, de cele mai multe ori mecanismele de management al performanţei şi abordarea tip Kaizen înlătură ceea ce se numeşte (...) neregularităţi de proces. (...) O societate care se dezvoltă se dezvoltă pe baza antreprenoriatului public, or ca să am capacitate de antreprenoriat public trebuie să scot resura umană din procesele de uzură, din procesele acelea standardizate şi statice. Asta înseamnă că eu nu dau afară", a spus dr. Victor Alistar.

Astfel, făcând referire la primăria Buzău, Alistar a subliniat faptul că se observă "că nu au fost reduceri de personal, ci folosirea intensivă a resurselor".

"Deci teama funcţionarilor pe motiv că maşina le va lua locul, este falsă, pentru că timp, om, oră. Disponibilizat, creat în plus, îl voi utiliza la parteneriat public-privat, la abordarea antreprenorială, la outsourcing pe zonă de servicii publice pe nişte antreprize municipale, spre exmplu ceea ce îmi permite să nu externalizez banii din sistemul public ci să îi las tot în sistemul public, generând până la urmă pe lângă capitalul de inovare şi capitalul de investiţie pe noi direcţii", a adăugat Victor Alistar.

Legat de sistemul de justiţie, acesta a declarat că modelul Kaizen poate fi aplicat şi aici, rezolvând problemele de "încarcarea per magistrat şi per personal auxiliar", "durata foarte mare pe procedură, deci insatisfacţia de serviciu public şi practica neunitară, indisciplină juridică".

Despre evaluarea la şase luni, profesorul a spus că ceasta "îi dă şasa celui care a rămas puţin în urmă", "să-şi corecteze parametrii".

"Noi avem evaluare pentru funcţionari publici la un an şi paradoxal administraţia nu merge bine în România, nu pe cât ar putea să meargă, însă 99% din funcţionarii publici sunt excepţionali. O evaluare la şaşe luni îi dă şansa celor care au rămas puţin în urmă, pentru că este o evaluare inteligentă şi identifică ce şi cum şi de ce şi ce ai putea să faci mai departe, îi dă şansa să-şi corecteze parametrii". Deci nu este ceva de genul dacă a-i sfeclit-o asta e, oricum nu mai ai ce corecta, mergem în continuare tot în direcţia asta. Nu, ai posibilitatea şi apare acel element de sprijin reciproc", a transmis Alistar.

Alistar consideră că în sistemul medical, "cea mai mare modalitate de rispiă de resurse publice este sistemul de decontare".

Conferința a fost organizată de postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, alături de cotidianul național Jurnalul şi continuă seria de evenimente "România Inteligentă", cea mai nouă platformă media marca Antena 3 CNN şi a avut loc joi, 8 decembrie 2022, începând cu ora 10:00, la Hotel Athénée Palace Hilton București, Sala Diplomat, Parter.

La conferinţă au participat atât studenţi, cât şi masteranzi ai universitaților cu programe de studii în administrație publică (SNSPA şi ASE Bucuresti).