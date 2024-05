Cătălin Hideg, dezvăluiri despre afaceristul chinez care i-a făcut legătura cu Florian Coldea: "Mi-a cerut să pun două milioane de euro într-un proiect"

Cătălin Hideg, denunţătorul lui Florian Coldea la DNA, a oferit detalii exclusive la Antena 3 CNN despre cum l-a cunoscut pe afaceristul chinez, Wang Yan, omul care l-a pus în legătură cu Florian Coldea.

"Undeva în vara lui 2023 am avut mai multe întâlniri cu domnul Alexandru, eu îi spun Yan, să facem o fabrică de panouri solare. Dânsul avea un contact interesant cu o fabrica mare din China pe care voia să o aducă în România.

Părea preocupat de situaţia mea că mă vedea foarte îngrijorat de situaţia companiei mele. Îi spuneam că mi s-au făcut foarte multe nedreptăți, că nu este corect ce se întâmplă cu mine în justiţie. La un moment dat m-a chemat de mai multe ori la dânsul în birou, undeva în Piaţa Romană, şi mi-a spus că se gândește să vorbească la cineva că eu nu merit acest lucru, că este o făcătură acest dosar şi că nici compania nu merită acest lucru. Mi-a spus că va lua legătura cu persoana respectivă. Inițial nu am ştiut despre cine vorbeşte.

După o lună mi-a spus că s-a întâlnit cu persoana care mă va ajuta în justiţie şi va face posibilă o întâlnire. Lucru care s-a întâmplat pe 29 iunie când aveam un musafir foarte important din Emiratele Arabe Unite. Eram la o terasă la masă cu Yan şi câțiva prieteni şi la un moment dat a intrat Coldea. A venit, a avut o discuție cu prietenul meu, în restaurant într-o zonă privată, moment în care i-a şi înmânat o carte de vizită prietenului meu.

Eu eram afară pe terasă şi mi-a făcut semn să vin şi eu la ieșirea din restaurant. Am stat de vorbă aproximativ 3 minute cu domnul Coldea. Mi-a spus din start că ştie despre ce e vorba, cunoaște în detaliile dosarului meu şi care sunt problemele mele în justiţie legate de dosarul EPO şi că, aşa un pic râzând, mi-a spus că mulţi oameni i-au vorbit de mine frumos şi l-au rugat să mă ajute. După care ne-am luat la revedere şi a plecat" a spus Cătălin Hideg, la Antena 3 CNN.

Wang Yan, cetățeanul chinez audiat la DNA în dosarul Coldea, apare într-un caz de trafic de minore.

Întrebat dacă ştia despre acest caz de trafic de minore în care afaceristul chinez Wang Yan a fost implicat, Cătălin Hideg a spus:

"Nu am ştiut problemele dânsului (n.r Wang Yan). Mi-a povestit la un moment dat ceva că a avut niște probleme când a construit complexul China Town, că a intrat în coliziune foarte serioasă cu nişte politicieni şi nişte oameni de afaceri care ulterior, am înțeles de la el, că i-ar fi luat afacerea şi din acest motiv a spus că i s-au găsit tot felul de probleme, ceva de genul că i s-ar fi inventat un dosar şi când a plecat în China nu a mai putut reveni că i s-a anulat pașaportul.

Era foarte frustrat şi foarte deranjat că investise mulţi bani în acest complex şi aproape în permanență povestea acestă întâmplare tuturor oamenilor cu care ne întâlneam. Eu cred că şi el cumva este o victimă a sistemului pentru că ulterior s-a înțeles cu ei... nu văd cum altfel a ajuns să fie destul deja în prejma generalului Coldea.

Am înțeles că domnu Coldea i-a propus să cumpere un teren la Ploiești şi că ar fi nevoie de 2 milioane de euro să finanțeze acest proiect pentru că așa l-a rugat dânsul. Şi mi-a solicitat ajutorul în acest sens pentru că din ce am înțeles eu era cumva o obligație. Iar în momentul când, la mine în birou ultima dată, i-am spus că eu am toți banii blocați în Emirate din cauza prietenului lui pentru că eu nu pot să plec din ţară, eu deja eram în contract cu ei, deci semnasem cu domnul avocat Trailă pe filiera Coldea-Dumnbravă, mi-a spus că nu se aştepta să nu-l ajut şi din acel moment s-a supărat şi nu l-am mai văzut din toamna anului trecut", a spus Cătălin Hideg, denunțătorul lui Florian Coldea la DNA.

Interviul integral cu Cătălin Hideg, denunţătorul lui Florian Coldea la DNA, poate fi urmărit integral în materialul video de mai jos.

Reamintim că omul de afaceri Wang Yan a fost considerat de către SRI "pericol pentru siguranța națională” și în 2013 i s-a retras cetățenia română.

El a revenit în 2014 în România cu drept de ședere pe 5 ani, dar în 2018, presa au descoperit că Wang Yan ar fi avut exclusivitatea unei afaceri, reprezentând un grup de firme din China în relația contractuală cu firma românească de stat Cuprumin.

Potrivit datelor, Cupru Min are 60% din rezervele de cupru ale țării și scoate 100% din producția curentă, pentru că nu mai există o altă mină de cupru funcțională.