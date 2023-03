"Thank you, Romania!": Lecţia de comunicare oferită de Mihai Gâdea şi Radu Tudor, în contextul interviului controversat dat de Bogdan Aurescu la BBC

În emisiunea Sinteza Zilei de joi, Mihai Gâdea şi Radu Tudor au oferit o lecție de comunicare, în contextul interviului controversat dat de Bogdan Aurescu la BBC.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Realizatorul Antena 3 CNN, Mihai Gâdea, a interpretat rolul lui Bogdan Aurescu, iar analistul militar Radu Tudor pe cel al jurnalistului BBC care l-a luat la întrebări de ministrul de Externe al României, despre ajutorul militar acordat de țara noastră Ucrainei.

"Bogdan Aurescu nu avea mandat să spună altceva decât s-a stabilit în CSAT. Eu însă vreau să dau în această seară, un sfat de comunicare pe gratis. Putem să schimbăm acum, să facem.", i-a propus Mihai Gâdea, lui Radu Tudor.

"Deci e un sfat de comunicare pentru toți care vor fi într-o situație similară cu cea a domnului Aurescu, indiferent că sunteți ministrul de Externe sau că sunteți într-o altă poziție. E o lecție, un sfat, o sugestie, pe care puteți să o țineți minte sau nu.", a mai spus Mihai Gâdea.

Radu Tudor, deci puneți-mi și mie întrebarea, orice întrebare doriți cu privire la treaba asta. În primul rând, o primă sugestie, dacă te duci la un interviu, este să ai o atitudine care să fie deschisă și să nu dea niciodată loc la aroganță.", a mai spus Mihai Gâdea.

Citește și: Ministrul Bogdan Aurescu, "pus la zid" de BBC | "România este o democrație? De ce puneți bețe în roate Ucrainei?"

Răspunsul lui Mihai Gâdea la întrebarea adresată de jurnalistul BBC lui Bogdan Aurescu

Radu Tudor: Domnule Mihai Gâdea, de ce insistați să ascundeți adevărul despre ajutorul dat Ucrainei de către România?

Mihai Gâdea: Îmi face mare plăcere că-mi puneți întrebarea asta, pentru că îmi dă posibilitatea să răspund la o chestiune de care sunt sigur că mulți sunt interesanți.

Știți care sunt cuvintele cele mai des folosite cu privire la România, în ultimul an de zile? Cele mai folosite cuvinte sunt: "thank you, Romania".

Am auzit "thank you, Romania" de la președintele Statelor Unite, am auzit "thank you, Romania" de la secretarul general al NATO, am auzit "thank you, Romania" de la dna. Kamara Harris, vicepreședinte al SUA, când a vizitat România.

"Thank you, Romania" de la președinte a Comisiei Europene, "thank you, Romania" de la președintele Zelensky și este o listă atât de lungă.

Radu Tudor: Domnule Mihai Gâdea nu sunteți aici să vă lăudați. Mie îmi spuneți cât e tancuri ați trimis Ucrainei

Mihai Gâdea: Nu ne lăudăm cu nimic. Este doar modul în care încerc să vă relatez ceea ce telespectatorii dvs. pe bună dreptate, au întrebat.

Ce vreau să spun este următorul lucru: în momentul în care ești într-o situație dificilă și îți respecți mandatul, și poți să spui doar cât poți să spui, pentru că așa s-a stabilit în România, tu ești ministrul de Externe, ești profesionist, îți respect mandatul și ești loial țării tale. În momentul în care ești loial țării tale, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să știi ce trebuie să spui și cât poți să spui.

Și în al 2-lea rând, fiind loial țării tale, trebuie să faci PR țării tale, pentru că toată lumea mulțumește țării mele, de la președintele Biden, la vicepreședintele Harris, la NATO, la Uniunea Europeană, la Zelenski, la toată lumea.

Bogdan Aurescu nu trebuia să fie atât de lacunar, avea foarte multe argumente.

În momentul în care ai cea mai mare graniță cu Ucraina, momentul în care tu ai Moldova, ar fi trebuit să vorbești un pic despre faptul că tu nu vorbești prea mult, pentru că această bucată care a fost în România, a fost ruptă de Uniunea Sovietică, și noi suntem extrem de preocupați ca acolo să nu stârnim nicio provocare ș.a.m.d.