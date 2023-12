Membrii plutonului de execuţie al Ceauşeştilor fac dezvăluiri: A venit ordin de la Iliescu să se grăbească procesul!

Doi membrii ai plutonului de execuţie al Ceauşeştilor au vorbit joi seară, la Antena 3 CNN, despre modul în care a fost organizată execuţia soţilor Ceauşescu. A venit ordin de la Iliescu să se grăbească procesul, dezvăluie unul dintre ei.

Opt paraşutişti de la Boteni s-au îmbarcat voluntar, la 25 decembrie 1989, în elicoptere. Au aterizat la Târgoviște și unul dintre pasagerii pe care îi escortau în elicoptere în uniformă de general era chiar generalul Stănculescu. A hotărât: "Tu, tu și tu". Atunci parașutiștii Ionel Boeru, Dorin Cârlan și Octavian Gheorghiu au aflat sentința unui proces care încă nu începuse. Erau membrii plutonului de execuție al soților Nicolae și Elena Ceaușescu.

Dorin Cârlan și Octavian Gheorghiu au vorbit joi seară la Antena 3 CNN despre modul în care a fost organizată execuţia soţilor Ceauşescu. Sunt două mărturii extrem de importante.

Întrebat cum a început totul, Dorin Cârlan a spus că totul a început cu alarma parțială, așa cum a început în toată țara. Din cei opt, au rămas trei selectaţi de general Stănculescu.

"Generalul ne-a făcut ceea ce se numește pregătire de luptă, dacă vreți. Ne-a spus ce se întâmplă acolo. (...) 'Mi-a zis dragilor, voi știți cu cine sunt eu aici și de ce am venit noi aici? 'Nu prea știam. Noi eram o linie de trăgători, toți opt. 'Ştiți noi aici am venit cu un tribunal militar excepțional ca să judecăm, să-i condamnăm pe cei doi soți Ceauşescu", a amintit Dorin Cârlan.

Membrii plutonului de execuţie al Ceauşeştilor, dezvăluiri

"Efectiv, domnul general a specificat să nu spunem nimănui ce vom face acolo, nici colegilor noştri", a precizat Octavian Gheorghiu.

"După aceea ne-a luat pe fiecare, ne-a luat pe toţi trei, și pe Ionel Boeru, căpitan atunci colonel în retragere acum, ne-a spus ce vom face, că va fi un proces pentru soții Ceaușescu și îi vom lega la mâini și pe urmă îi vom duce la acel zid și acolo veți trage câte un sector de cartuşe fiecare", au spus cei doi.

Dorin Cârlan: "Nu ştiam dacă mai scăpăm noi"

"Stănculescu ne-a spus că nu are încredere în cei din unitate, de acolo, să nu spunem nimănui nici noi, și ulterior, după ani de zile, am aflat la rândul nostru dacă nu executam acea sentință eram executați noi de militarii din unitate. Sunt martori soldații care erau atunci acolo", a precizat Octavian Gheorghiu.

"La deliberare a intrat un domn cu barbă, Gelu Voican Voiculescu, peste complet. Gelu Voican Voiculescu iese în momentul în care se deliberează de către judecători(...). De unde știu? De la cel mai bun prieten al generalului Popa, colonelul magistrat Chiper Aurel, care am înțeles că nu mai e printre noi(...)", a povestit Dorin Cârlan, adăugând că Gică Popa i-ar fi spus prietenului său cum a fost ameninţat de Gelu Voican Voiculescu.

Magistrații militari care deliberau au fost amenințați de Gelu Voican Voiculescu că vor fi executați dacă nu dau pedeapsă cu moartea

"Dacă nu dăm această sentință acum, nu mai ieșiți vii de aici pentru că suntem cu o grupă de parașutişti și vă împușcăm. Nu mai ieșiți" - le-ar fi spus Gelu Voican Voiculescu magistraţilor care deliberau.

"Gică Popa sigur a fost ameninţat pentru că i-a spus prietenului lui... şi plângea", a dezvăluit Dorin Cârlan, în direct, la Antena 3 CNN.

Octavian Gheorghiu a povestit cum a venit comandantul unităţii să transmită că e ordin de la Iliescu să se grăbească cu sentinţa. Se întâmpla în timpul procesului!

"Aceste dezvăluiri le-am făcut inclusiv la presa străină, dar nimeni nu a vrut să asculte. Şi am fost împiedicați de câte ori am încercat și am fost chemați la interviuri.

Când eram în activitate, până în 2009, primeam un telefon de la minister, un ofițer al Armatei Române, întotdeauna un colonel, nu rang mai mare, care spunea domnule Gheorghiu vă sfătuim să nu vă duceți la acel interviu", a mai spus Octavian Gheorghiu la Antena 3 CNN.