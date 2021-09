George Simion, despre refuzul de a se vaccina: "Am dovada că am anticorpi"

Întrebat cum vede măsura potrivit căreia accesul în sectorul Horeca să se facă pe baza certificatului de vaccinare, George Simion a spus că este o măsură discriminatorie pentru cei care au trecut prin boala şi au anticorpi mai buni decât ce poate oferi vaccinul.

Mai mult, acesta a ţinut să clarifice o declaraţie recentă prin care spunea că nu s-a vaccinat şi nu se va vaccina pentru că este "sănătos şi nu simte pericolul".

„Am fost într-o emisiune duminică, și am spus că nu mă vaccinez și a sărit presa asta pro -vaccin inclusiv pro vaccinare obligatorie pe capul meu. Ce a putut să spună George Simion. E incredibil! George Simion este anti-vaccinist!

Nu sunt anti-vaccinist! Sunt pentru alegerea fiecăruia de a se vaccina. În momentul ăsta ce face Florin Cîțu este o inepție. A și jignit 70% dintre români, i-a făcut analfabeți funcționali, conform testelor Pisa. Aparent cei care nu trec testele Pisa nu se vaccinează, o aberație o gogomănie.

Eu mi-am făcut un test de anticorpi. M-am dus vineri și mi l-am făcut să văd dacă am anticorpi și ghiciți ce? Am anticorpi la COVID-19. Înseamnă că am fost asimptomatic. Am trecut prin boală. Nu știu când am avut boala dar cert este că am anticorpi.

E eu dacă am anticorpi în momentul ăsta, care sunt mult mai buni decât cei provocați de vaccin de ce m-aş vaccina și de ce vrea domnul Florin Cîțu să mă discrimineze? Adică nu îmi permite accesul în restaurant când am anticorpi. Și de ce vrea domnul Cîţu o să distrugă acele restaurante și acele terase", întreabă liderul AUR, George Simion.

