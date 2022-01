Marcel Ciolacu demontează actuala soluție a Guvernului la problema facturilor uriașe la energie electrică și gaze

"În primul rând, funcționăm pe o lege propusă de actualul ministru, din punctul meu de vedere ineficientă, ea neputând fi pusă în aplicare, cea cu plafonarea și cu compensarea facturilor. Va trebui cât mai curând să avem o ședință de coaliție și să venim cu alt act normativ, ori prin ordonanță, ori facem ședință extraordinară la Parlament și venim cu el fiindcă atât la persoanele fizice, dar și la companiile românești, fiindcă ele nu mai sunt competitive la aceste prețuri și toul este în lanț. (:..)

Am reușit să introducem de la început acel pachet social care are ca destinație aproape 10.000.000 de români și am anticipat într-un fel ce se va întâmpla în luna ianuarie. Eu cred că trebuie făcută o ședință de coaliție, în primul rând cu ministrul energiei și găsită altă modalitate, mult mai ușoară și mai accesibilă atât companiilor, cât și populației", a spus Marcel Ciolacu.

De ce milioane de români nu vor beneficia de compensaţie la facturile de gaze şi electricitate

Doar 10% dintre românii consumatori de gaze vor primi compensări și doar 15% vor beneficia de o reducere de cel mult 30 de lei la facturi, potrivit Asociaţiei Energia Inteligentă.

Plafonarea taxelor se aplică doar dacă prețurile depăşesc valoarea de 1 leu/kWh cu tot cu taxe (mai puţin abonamentul).

„În situaţia consumatorilor care au rămas în serviciul universal sau au încheiat contracte la energie electrică în piaţa concurenţială până la 1 iulie 2021, preţurile nu depăşesc în general valoarea de 1 leu/kWh şi atunci nu se plafonează nimic. Apreciem că în cazul a peste 75% dintre consumatorii casnici de energie electrică nu are ce să se plafoneze anul acesta, neavând preţul peste 1 leu/kWh”, se arată într-un comunicat.

În cazul consumatorilor de gaze, pentru ca aceștia să beneficieze de reduceri la factura de gaze, preţul trebuie să fie mai mare de 0,37 lei/kWh cu tot cu taxe (mai puţin abonamentul).

″În situaţia consumatorilor care au fost trecuţi prin efectul legii în piaţa liberă la 1 iulie 2021 sau nu au încheiat contracte la gaze naturale în piaţa concurenţială după data de 1 iulie 2021, preţurile nu depăşesc în general valoarea de 0,37 lei/kWh şi atunci nu se plafonează nimic. Apreciem că în cazul a peste 85% dintre consumatorii casnici de gaze naturale nu are ce să se plafoneze anul acesta, neavând preţul peste 0,37 lei/kWh” transmite Asociația Energia Inteligentă.

În cazul energiei electrice, compensarea la factură se aplică doar în cazul unui consum de sub 300 kWh/lună, dar nu mai puţin de 30 kWh, situaţie în care se aplică o compensaţie de 0,29 lei/kWh, din preţ cu taxe (dar fără abonament, rate şi alte servicii din factura de electricitate), dar doar în situaţia în care preţul energiei electrice din contract cu tot cu taxe este mai mare de 0,68 lei/kWh.

„Apreciem că circa 25% din consumatori casnici de energie electrică nu se încadrează în condiţiile de consum şi nu vor beneficia de nici o compensaţie; circa 60% dintre consumatorii casnici de energie electrică vor primi 1-2 lei compensare pe lună; circa 15% dintre consumatorii casnici de energie electrică vor primi până la aproximativ 30 lei compensare pe lună”, mai precizează asociația.

Persoanelor care consumă între 20 și 150 de mc gaze naturale, în noiembrie 2021, li se acordă o compensaţie de 33% din preţul gazelor din propriul contract (dar fără abonament, rate şi alte servicii din factura de gaz), în situaţia în care preţul gazelor naturale fără tarife şi taxe este mai mare de 0,125 lei/kWh.

În situaţia în care preţul gazelor marfă din factură este sub 0,125 lei/kWh (preţ final de cca. 0,208 lei/KkWh), dar consumul este mai mare de 150 mc sau sub 20 mc/lună, consumatorul nu primeşte nici o compensaţie.

În situaţia consumatorilor care au fost trecuţi prin efectul legii în piaţa liberă la 1 iulie 2021 sau nu au încheiat contracte la gaze naturale în piaţa concurenţială după data de 1 iulie 2021, preţurile nu depăşesc în luna noiembrie, în general valoarea de 0,208 lei/kWh şi atunci nu se plafonează nimic.

„Apreciem că circa 40% din consumatori casnici de gaze nu se încadrează în condiţiile de consum şi nu vor beneficia de nici o compensaţie; circa 50% dintre consumatorii casnici de gaze naturale au preţul gazelor în anul acesta sub limita preţului impus de lege pentru care se acordă compensaţie şi nu vor beneficia de nici o compensaţie; circa 10% dintre consumatorii casnici de gaze vor primi până la aproximativ 150 lei compensare pe lună”, mai explică asociația.



