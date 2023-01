Previziuni numerologice pentru 2023 în funcţie de cifra destinului, cu numerologul Romeo Popescu

Numerologul Romeo Popescu a dezvăluit previziunile numerologice pentru anul 2023 în funcţie de cifra de destin, dar şi cum se calculează cifra de destin.

Numerologul Romeo Popescu a explicat că anul 2023 reprezintă un an de destin 7, ceea ce înseamnă că "este o cifră impară, o cifră masculină în numerologie, ceea ce înseamnă că există o incisivitate şi atunci toate cifrele care au această zonă de incisivitate în ele vor fi mult mai bine aspectate".

Cifrele impare de destin vor fi mai bine aspectate în 2023 faţă de cifrele pare, care în 2022 au fost mai bine aspectate.

"Cifra de destin se calculează adunând toate cifrele din data de naştere. Spre exemplu, dacă eşti născut în 12.01.1980, aduni 1 cu 2 cu 1 cu 1 cu 9 cu 8 şi cu 0.

Îţi dă un număr format din două cifre şi le adunăm şi pe acelea şi obţinem o singură cifră de la 1 la 9", a mai precizat numerologul.

Previziuni pentru 2023 în funcţie de cifra destinului, cu Romeo Popescu

Previziuni pentru cifra destinului 1: Cifra de destin 1 este o cifră care va avea un succes social destul de puternic. În cazul în care oamenii, care au destinul 1, destinul conducătorului, cel care e lider, care vrea să conducă, vor avea o aspectare socială destul de puternică. În cazul persoanelor care au diferite vocaţii sau activităţi care ţin de zona socială, ei vor avea un succes foarte puternic, vor ieşi în faţă şi vor fi destul de vizibili. Această zonă vine cu foarte multe oportunităţi sociale, adică dacă ar ieşi în lume să fie văzuţi ar găsi acolo tot felul de oportunităţi.

Previziuni pentru cifra destinului 2: Este o perioadă de transformare. Pentru ei, anul 2022 a fost mai bun, iar 2023 este un an de transformare. În cazul în care îşi doresc să aducă plus valoare în viaţa lor, adică să vrea ei să facă asta, nu vor avea nicio oportunitate, da, se poate face. Vor avea mintea cea de pe urmă şi îşi pot transforma viaţa din toate punctele de vedere. În cazul în care sunt confortabili şi au această atitudine, există o şansă foarte mare să nu aibă oportunităţi în 2023. Recomandarea este să acţioneze în această direcţie de transformare dacă ştiu ce vor. Dacă nu merg în această direcţie, anul va fi unul de plictiseală, de singurătate şi de lipsă de oportunităţi.

Previziuni pentru cifra destinului 3: Trei va străluci. Va fi scos în afară, chiar dacă vrea sau nu vrea. Va avea un an de strălucire şi dacă are nişte scopuri clare şi concrete, orice îşi propune poate să fie atins foarte clar.

Previziuni pentru cifra destinului 4: Nu este atât de favorizat în acest an, este unul dintre destinele foarte puţin favorizate pentru că ei vor fi într-o zonă de alegere. Se vor simţi la intersecţie, se vor simţi nehotărâţi, duali. Au stare de confuzie fantastică un an de zile. Sunt contratimp. Ezitări foarte multe şi confuzii.

Previziuni pentru cifra destinului 5: Cinci este foarte bine aspectat, el are şi particularitatea 23 care îl face un an de succes pe toate planurile: financiar, emoţional, profesional, afectiv, va avea succes. Condiţia necesară suficientă a lui cinci este una clară: dacă ştiu ce vor, să acţioneze cu încredere pentru că ei inclusiv în timp ce fac ceva vor apărea alte şanse în viaţa lor. Este un an foarte bun şi ar fi bine să beneficieze de el şi să îşi facă un plan. Să profite cât pot de mult pentru că apoi nu prea mai vor putea. Un an la fel de fantastic va fi undeva în 2030 sau 2032.

Previziuni pentru cifra destinului 6: Vor avea foarte multe obstacole în zona de muncă. Ei vor fi testaţi ca buni profesionişti ori ba. Vor fi întrebaţi dacă munca pe care o fac este pentru ei, dacă sunt pregătiţi. Vor fi tot timpul testaţi dacă ce fac ei ţine de profesionalismul lor. În cazul în care nu iau notă de trecere, este foarte posibil să fie excluşi, să fie daţi afară. În cazul în care iau testul, atunci li se dau nişte responsabilităţi în plus, păstrează poziţia respectivă, dar în leafă, nu. Adică, ar trebui să trăiască cu banii pe care i-au făcut în 2022, un an foarte bun pentru ei.

Previziuni pentru cifra destinului 7: Anul universal 7 este foarte bun pentru cei care au destin 7, numai că cei care au destin 7 şi ştiu ce vor, pur şi simplu, oportunităţile îi va scoate dintr-o zonă de letargie. El nu vrea, dar se întâmplă minunea. S-a gândit foarte mult timp şi acum este timpul să acţioneze vizavi de planurile pe care le are. În cazul în care nu are planuri, anul este unul foarte incert. Adică, astăzi am succes, iar mâine nu. Recomandarea este să se arunce în faţă cu o oarecare formă de curaj, şansele vor fi de partea lor.

Previziuni pentru cifra destinului 8: Are o şansă foarte puternică din punct de vedere financiar. În celelalte zone: profesional sau afectiv-emoţional nu o să stea chiar atât de bine. Însă, din punct de vedere financiar, mai ales oamenii care au încredere în ei, ştiu despre ei foarte multe lucruri, vor avea şansele să pună bazele unor lucruri pentru 3 ani de acum înainte. Vor avea şanse să câştige mai mulţi bani, să profite de bonusuri, de prime, de măriri de salariu, măriri de funcţie. În cazul în care sunt şi foarte buni profesionişti şi sunt şi pe vocaţie, aceşti oameni vor avea un an foarte bun şi să nu uităm şi că 2024 va fi un an 8 în care vor avea succes.

Previziuni pentru cifra destinului 9: În cazul în care sunt în vocaţia lor, ştiu ce vor şi sunt hotărâţi, pur şi simplu, îl vor apuca pe Dumnezeu de picior. Nici ei nu îşi pot crede ce şanse au. Mai ales oameni cu destin 9 care au muncit din 2017 şi până acum şi au construit ceva. Dacă au mers constant, va fi un an în care ei se vor bucura foarte mult şi va ţine trei ani această chestie. Dar dacă sunt destin 9 şi sunt panicaţi, în momentul respectiv lucrurile se vor întâmpla şi mai mult ca să se sperie şi mai tare.