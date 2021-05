Patronul care pleacă în concediu cu angajații pe banii lui. ”Numai prin conexiunea cu Dumnezeu pot să gestionez lucrurile”

Este vorba de omul de afaceri Simon Maurer care a inventat sistemul de cameră inteligentă, este un patron de milioane, iar acum pleacă în concediu cu angajații, pe banii lui.

”Avem planuri de extindere în Timișoara și Iași. Vreau să îmbunătățim produsele pe care le livrăm clienților (...).

Simon Maurer: Eu nu am angajați, eu am colegi

M-am întors în România, după ce am fost în Germania, pentru că mi-a fost permanent dor de România. E țara unde m-am născut, am copilărit, am avut o copilărie frumoasă pe care nu aș schimba-o cu nimic.

Plecat în Germania, ca adolescent, permanent mi-a fost dor de țara asta. (...).

Maurer: Îl văd pe Dumnezeu ca pe tatăl meu, vorbesc cu El

Eu nu am angajați, eu am colegi (...).

Îl văd pe Dumnezeu ca pe tatăl meu, vorbesc cu El. Numai prin această conexiune pot să gestionez lucrurile pe care le am de gestionat”, a spus omul de afaceri Simon Maurer, sâmbătă, la emisiunea Voi cu Voicu, de la Antena 3.



