„Acesta este singurul lucru pe care l-am făcut": Noua Zeelandă e revoltată de afirmația falsă a lui Trump cum că SUA au divizat atomul

Nu este prima dată când Trump afirmă în mod eronat că SUA au divizat atomul. Foto: Getty Images

Locuitorii Noii Zeelande nu obișnuiesc să despice firul în patru, dar atunci când vine vorba de cine a divizat atomul, ar fi bine să ai informațiile corecte - mai ales dacă tocmai ai fost învestit în funcția de al 47-lea președinte al SUA. În timpul discursului său inaugural de luni, Donald Trump a enumerat o listă de realizări ale SUA, inclusiv o afirmație conform căreia experții săi au divizat atomul, notează The Guardian.

Totuși, această onoare îi revine veneratului fizician Sir Ernest Rutherford, un cetățean din Noua Zeelandă care a reușit această performanță istorică în 1917, la Universitatea Victoria din Manchester, Anglia. Elementul rutherfordiu a fost denumit după el în 1997.

Nick Smith, primarul orașului Nelson, în apropiere de locul în care a crescut Rutherford, a declarat că îl va invita pe ambasadorul SUA în Noua Zeelandă - de îndată ce Trump va numi unul - să „viziteze memorialul Lordului Rutherford din Brightwater, astfel încât să putem păstra o evidență istorică exactă a celui care a divizat primul atom”.

„Am fost puțin surprins de faptul că noul președinte Donald Trump, în discursul său de inaugurare despre măreția SUA, a afirmat că astăzi americanii au divizat atomul, când această onoare îi aparține celui mai faimos și favorit fiu al lui Nelson, Sir Ernest Rutherford”, a declarat Smith.

Ben Uffindell, editorul site-ului de știri satirice The Civilian, a fost la fel de neîncrezător. „Bine, trebuie să anunț. Trump tocmai a afirmat că America a divizat atomul. Acesta este SINGURUL LUCRU pe care l-am făcut”, a postat Uffindell.

Trump, care nu este străin de utilizarea unui limbaj provocator, a stârnit furie în Noua Zeelandă după ce a spus mulțimii la inaugurare: „Americanii au străbătut mii de kilometri printr-un ținut accidentat de sălbăticie neîmblânzită, au traversat deșerturi, au escaladat munți, au înfruntat pericole de nedescris, au câștigat vestul sălbatic, au pus capăt sclaviei, au salvat milioane de oameni de sub tiranie, au scos miliarde de oameni din sărăcie, au exploatat electricitatea, au divizat atomul, au lansat omenirea în ceruri și au pus universul cunoașterii umane în mâinile omului.”

Nu este prima dată când Trump afirmă în mod eronat că SUA au divizat atomul și nici prima dată când acest lucru stârnește furia neozeelandezilor.

Într-un discurs similar, ținut la Mount Rushmore în 2020, Trump a spus „Americanii au exploatat electricitatea, au divizat atomul și au oferit lumii telefonul și internetul. Am colonizat vestul sălbatic, am câștigat două războaie mondiale, am dus astronauți americani pe Lună - și, într-o zi, în curând, ne vom planta steagul pe Marte!”

Rutherford, numit adesea părintele fizicii nucleare, a demonstrat că radioactivitatea implică transmutarea unui element chimic în altul. În 1908, a primit Premiul Nobel pentru Chimie „pentru investigațiile sale privind dezintegrarea elementelor”.

Rutherford a devenit ulterior director al laboratorului Cavendish de la Universitatea Cambridge unde, sub conducerea sa, neutronul a fost descoperit de James Chadwick în 1932, iar primul experiment de divizare a nucleului a fost realizat de John Cockcroft și Ernest Walton.