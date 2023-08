Agenția Spațială Europeană a publicat primele imagini din Univers, surprinse de telescopul Euclid: "Galaxii spirale și eliptice, stele apropiate și îndepărtate"

Euclid are misiunea de a arunca lumină asupra a două dintre cele mai mari mistere ale universului: energia întunecată și materia întunecată.

Agenția Spațială Europeană (ESA) a declarat că "galaxii spirale și eliptice, stele apropiate și îndepărtate, grupuri de stele și multe altele” ar putea fi văzute în imaginile publicate luni, chiar dacă instrumentele implicate au capturat o porțiune de cer mai mică decât întreaga suprafață.

Euclid a fost lansat pe o rachetă SpaceX Falcon 9 de la Cape Canaveral din Florida pe 1 iulie și a ajuns la destinație, un punct de observație cunoscut sub numele de Al doilea punct Lagrange.

ESA a numit-o "o piatră de hotar”, ceea ce indică faptul că telescopul își va atinge obiectivele.

Citește și: NASA a publicat imagini spectaculoase cu una dintre cele mai intense explozii solare înregistrate până acum

Managerul de proiect Giuseppe Racca a declarat că după mai bine de 11 ani de proiectare și dezvoltare a Euclid "este entuziasmant și enorm de emoționant datorită acestor prime imagini”.

"Euclid, complet calibrat, va observa în cele din urmă miliarde de galaxii pentru a crea cea mai mare hartă 3D a Universului din toate timpurile”, a mai spus el.

ESA a subliniat că sunt "imagini de test timpurii” realizate pentru a verifica instrumentele și pentru a analiza modul în care nava spațială poate fi perfecționată, iar imagini „mai detaliate” vor fi publicate ulterior.

Misiunea de șase ani a lui Euclid are ca scop studierea materiei și energiei întunecate din Univers pentru a înțelege mai bine de ce acesta se extinde rapid și de a crea cea mai mare hartă 3D a acestuia.

Imaginile captate îi vor ajuta pe astronomi să înțeleagă mai bine materia întunecată, particule care nu absorb, reflectă sau emit lumină.

Materia întunecată nu poate fi văzută direct, dar oamenii de știință știu că există datorită efectului pe care îl are asupra obiectelor care pot fi observate direct.

Ei cred că „leagă galaxiile între ele, creând mediul pentru stele, planete și viață”.

Misiunea va explora, de asemenea, energia întunecată, despre care se crede că împinge galaxiile în afară, determinând accelerarea expansiunii Universului.

Marea Britanie a contribuit cu 37 de milioane de lire sterline la misiunea de 850 de milioane de lire sterline.

?They're in! @ESA_Euclid's two instruments have captured their first test images! ? https://t.co/2CMxim7H4b pic.twitter.com/gNxPRStAo9