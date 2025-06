Cel mai scump transfer din istoria Premier League: Liverpool plăteşte 150 de milioane de euro pentru Florian Wirtz

"Florian Wirtz va ajunge la Liverpool! Liverpool a ajuns la un acord verbal de principiu cu Bayer Leverkusen pentru un transfer care poate ajunge la 150 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri. Partea jucătorului a acceptat mutarea încă de acum două săptămâni, iar transferul este acum iminent. Wirtz urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul", a fost anunțul celebrului jurnalist sportiv şi expert în transferuri Fabrizio Romano.

??? EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO!



Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included.



Player side already agreed two weeks ago with move now imminent.



Wirtz set for medical and contract signing. pic.twitter.com/0j6Bh9qAQ3