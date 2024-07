Alexandra Bulat ar putea deveni, azi, primul român ales în Parlamentul Britanic

Alexandra Bulat este deja primul consilier local român din Marea Britanie, însă după alegerile generale de joi aceasta ar putea deveni primul cetățean român ales în Parlamentul Marii Britanii. Bulat candidează din partea laburiștilor, văzuți drept favoriți pentru câștigarea scrutinului legislativ. Româncă stabilită în Marea Britanie ar putea obține mandatul dîn Huntington, o circumscripție din comitatul Cambridgeshire, situată în partea central-estică a Angliei.

„După paisprezece ani de guvernare conservatoare, Marea Britanie este disperată pentru o schimbare, iar eu fac parte din această schimbare - iar alegătorii, de la Keyston la Colne, de la Somersham la Sawtry, vor vota astăzi pentru schimbare. Toate sondajele spun că sunt umăr la umăr cu candidatul conservator”, a scris Alexandra Bulat, pe X.

Într-un mesaj publicat miercuri acesta vorbea despre drumul său până la candidatura pentru Parlamentul britanic.

„Este prima dată când votez la alegeri generale - după ce am devenit cetățean britanic în urmă cu 4 ani. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată când m-am mutat în Marea Britanie în urmă cu 12 ani că voi fi cetățean, consilier și acum candidatul laburist în Huntingdon. Au fost atât de mulți oameni în timpul călătoriei mele în politică care m-au susținut - sunt în politică pentru că vreau să folosesc experiența mea trăită, precum și experiențele mele în câmpul muncii și în administrația locală pentru a crea oportunități pentru alții - în special pentru cei care nu au fost la fel de norocoși precum am fost. Această campanie a fost posibilă doar datorită sutelor de ore de voluntariat, de la împărțitul de pliante după miezul nopții, după zile de muncă și ședințe de consiliu, până la sondajele de weekend prin orașe și sate, până la videoclipurile zilnice de pe rețelele sociale care arată unele dintre realitățile campaniei. Oricare ar fi rezultatul de mâine, voi fi veșnic recunoscătoare tuturor celor care m-au susținut în această călătorie uimitoare”, a scris Alexandra Bulat, pe rețeaua socială X.

The #GeneralElection2024 is tomorrow.



It's also my first time voting in a general election - after becoming British (at the council in Huntingdon) 4 years ago.



I could have never imagined when I moved to the UK 12 years ago that I'll be a citizen, a councillor and now the… pic.twitter.com/EjFr3LkSoB