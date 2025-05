Liam Payne a lăsat în urmă o avere uriașă, dar fără testament. La cine vor ajunge toți banii

Liam Payne a cântat în trupa One Direction. Foto: Getty Images

Liam Payne, fostul membru One Direction care a murit în octombrie anul trecut, la vârsta de 31 de ani, a lăsat în urmă o avere de 24,3 milioane de lire sterline, fără să aibă un testament.

Fosta lui parteneră, Cheryl Tweedy (cunoscută ca Cheryl), este acum responsabilă legal de gestionarea bunurilor și averii artistului, fiind desemnată administratoare a moștenirii. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Bear, relatează The Guardian.

Documentele din instanță arată că și Richard Mark Bray, avocat specializat în industria muzicală, a fost numit co-administrator al averii.

Cheryl, care are 41 de ani și este fosta membră a trupei Girls Aloud, ar putea plasa întreaga sumă într-un fond pentru fiul lor. Potrivit legii moștenirilor fără testament din Anglia și Țara Galilor, bunurile revin mai întâi soțului/soției, apoi copiilor.

Valoarea brută a averii este de 28,6 milioane de lire, iar valoarea netă (după plata datoriilor și cheltuielilor) este de 24,3 milioane.

Liam Payne a murit după ce a căzut de la etajul trei al unui hotel din Buenos Aires, Argentina. Autopsia a indicat drept cauză a morții traumatisme multiple și hemoragie internă și externă.

În februarie, instanța din Argentina a renunțat la acuzațiile de neglijență criminală împotriva a trei dintre cele cinci persoane cercetate în legătură cu moartea sa.

La premiile BRIT Awards din martie, artistul a fost omagiat printr-un montaj video emoționant cu imagini alături de familia sa, dar și cu momente din The X Factor și trupa One Direction, care a câștigat de șapte ori acest trofeu înainte de destrămare.

După pauza trupei, Payne a lansat în 2019 primul său album solo, LP1, care a inclus hitul Strip That Down (cu rapperul Quavo), Polaroid (cu Lennon Stella și Jonas Blue) și For You (cu Rita Ora).

Payne și Cheryl au fost într-o relație între 2016 și 2018. Cei doi s-au cunoscut în 2008, când Liam a participat la preselecțiile The X Factor, iar Cheryl – atunci Cheryl Cole – era jurat în emisiune.