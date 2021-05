Povestea Alexandrei Bulat, primul consilier local român din Marea Britanie: "Nu vorbeam parcă suficient de bine engleză, veneam dintr-un sistem diferit"

Alexandra Bulat (27 de ani) a visat dintotdeauna să trăiască în Marea Britanie, țară în care s-a mutat din 2012, pe când avea 18 ani, potrivit ziare.com.

Alexandra s-a clasat pe primul loc la alegerile din 6 mai, din Marea Britanie, după ce a obţinut 41.77% din voturi, în circumscripția Abbey din orașul Cambridge.

"Am locuit în Regatul Unit în 1997 pentru câteva luni. Pe atunci aveam trei ani, iar tată a lucrat un timp în sistemul de sănătate britanic. Deși voiam, n-am reușit atunci să ne stabilim aici, dar am rămas cu dorința de a face asta și iată că în cele din urmă m-am întors", mărturisește tânăra.

"Nu vorbeam parcă suficient de bine engleză, veneam dintr-un sistem diferit și mi-a luat și timp să mă acomodez aici"

A ajuns până la urmă din nou în Regatul Unit după absolvirea liceului în România, unde a luat 10 pe linie, așa cum se spune. Din această postura, Alexandra a fost admisă la Facultatea de Sociologie și Studii Media, la University College Londra. Paradoxal, deși visa de o viață să se întoarcă aici, primul an i-a fost destul de dificil.

"Nu vorbeam parcă suficient de bine engleză, veneam dintr-un sistem diferit și mi-a luat și timp să mă acomodez aici. Am făcut-o după un an, când am început să mă integrez și să mă obișnuiesc cu prima viață, iar tot atunci l-am cunoscut și pe prietenul meu, James, care m-a ajutat și el mult", mărturisește româncă.

Licențiată în sociologie și studii media în 2015, Alexandra a urmat un masterat la Cambridge, apoi, tot la prestigioasă universitate a făcut un doctorat, iar din 2020 a devenit doctor în sociologie politică și studii de migrație.

"Am trecut prin educația britanică, de la o oportunitate la alta. Am avut mai multe job-uri că studentă, am fost implicată în proiecte de cercetare la University College London, British Library și London School of Economics, apoi am lucrat ca asistent de cercetare, asistent universitar și mentor", povestește ea.

"Anumiți politicieni, susținuți de tabloide, au spus că esticii vin și le iau job-urile britanicilor și le aduc în schimb crimă organizată și rețele de prostituție"

Însă cel mai mult a prins-o the3million, cea mai mare organizație în Regatul Unit care militează pentru drepturile cetățenilor europeni. Aici a început cel mai de jos, că voluntar, iar acum a ajuns manager la Young Europeans Network, aripa tineretului și coordonează o echipa de 50 de tineri europeni. În plus, mai are un job: e cercetător asistent la Universitatea Strathclyde.

În paralel, din 2016 ea s-a implicat și în politică și face voluntariat în calitate de consilier pe imigrație la organizația UK Butterflies. A decis să facă acest lucru după ce, așa cum spune, a aflat cu surprindere că are dreptul că cetățean european să facă și politică în Regat.

Brexit-ul i-a dat un imbold să facă asta, mai ales că în toți acești ani a asistat la discursul xenofob al unor politicieni britanici și la campania susținută împotriva est-europenilor, în special români și bulgari, dar și unguri, polonezi sau cehi.

"Totul a culminat după intrarea României și a Bulgariei în Uniunea Europeană, când anumiți politicieni, susținuți de tabloide, au spus că esticii vin și le iau job-urile britanicilor și le aduc în schimb crimă organizată și rețele de prostituție. Ca cetățean român, european, nu am putut să nu dau replică unor asemenea afirmații", spune tânăra.

În acest an, Alexandra a decis să candideze din partea Partidului Laburist, iar la alegerile din 6 mai a câștigat un post de consilier în comitatul Cambridgeshire.

De altfel, tânăra ieșeancă este primul român care ocupă o asemenea funcție în Regatul Unit. Acest lucru nu o schimbă, însă. "Mă consider în continuare un militant pentru drepturile migranților, iar dorința mea e să realizez o mișcare care să-i reunească pe tinerii migranți pentru a formă o societate mai echitabilă aici, în Regat", explică româncă.

Dr. Alexandra Bulat, primul consilier local român din UK, asaltată de sute de mesaje rasiste după ce a câștigat alegerile

Primul consilier local român din Marea Britanie a primit sute de comentarii xenofobe de când și-a anunțat victoria, vineri. Dr. Alexandra Bulat a postat un videoclip pe TikTok, pentru a-și marca succesul, în numele Partidului Laburist din divizia Abbey a Consiliului Județean Cambridgeshire.

În videoclip, ea a spus: „Anul trecut mi-am dat seama că există 800.000 de români în Marea Britanie și niciun consilier județean român. Așa că m-am gândit că iată o idee că voi candida la alegeri.

„Nu mă așteptam, dar astăzi am devenit primul consilier județean din România!”

Peste 200 dintre comentariile primite după anunțarea victoriei erau xenofobe: "Este timpul să vă duceți cu toții acasă și să vă conduceți propria țară"

Dar nu toți urmăritorii ei erau la fel de dispuși să se bucure de o reprezentare politică echitabilă. După postarea videoclipului de 15 secunde, ea a spus că s-a trezit cu peste 600 de comentarii.

Aceasta a precizat că cel puțin 200 de comentarii au fost rasiste și xenofobe, iar unul a fost o amenințare cu o plângere oficială către Partidul Laburist.

„Ei bine, asta este total greșit! Este timpul să vă duceți cu toții acasă și să vă conduceți propria țară și să ne lăsați pe noi să ne conducem singuri țara .”, spunea unul dintre comentatori. „Nu ar trebui să aveți voie să votați, cu atât mai puțin să fiți consilieri.„, era o altă reacție.

Alexandra a precizat: „Nu sunt străină de comentariile rasiste și xenofobe, dar volumul acestora este imens. Mă întreb uneori, dacă un cetățean britanic ar deveni consilier în România, oare ar primi aceeași reacție pe rețelele de socializare.”

Trei cetățeni români, aleși consilieri locali la alegerile din Anglia: ”Este un moment istoric! Munca grea abia începe acum!”

Cel puțin trei cetățeni români au fost aleși consilieri de comitat (județ) sau locali la alegerile din Marea Britanie din 6 mai 2021. În aceste alegeri au avut dreptul de a alege și a fi aleși cetățenii Uniunii Europene rezidenți în Regatul Unit.

Alexandra Bulat a fost aleasă consilier județean în Cambridgeshire din partea Partidului Laburist în circumscripția Abbey din orașul Cambridge. Aceasta s-a situat pe primul loc cu 41% înaintea candidatului Partidului Verzilor, potrivit rfi.ro.

Alegerea Alexandrei a coincis cu pierderea majorității în consiliu de către Partidul Conservator, ceea ce deschide posibilitatea formării unei noi majorități formate din Partidul Liberal Democrat, Partidul Laburist și patru independenți.

”Nu suntem aici doar ca să trăim și să muncim, vrem să fim implicați, să votăm și, de ce nu, să candidăm și să fim reprezentați în politică indiferent de preferințe”

"Unii candidați nu vor să vorbească cu alegătorii pe anumite subiecte, cu ar fi de pildă politica de imigrație. Eu vreau să vorbesc cu oamenii chiar dacă nu sunt de acord cu mine, să prezint o imagine mai bună a europenilor și a românilor, să avem o imagine mai pozitivă, pentru că să fim sinceri, românii nu au avut cea mai bună imagine, și din cauza tabloidelor care publică articole negative despre ei.

Sunt foarte bucuroasă că în sfârșit avem un român în politică. Nu suntem aici în Marea Britanie doar ca să trăim și să muncim, vrem să fim implicați, să votăm și, de ce nu, să candidăm și să fim reprezentați în politică indiferent de preferințe”, a declarat la RFI Alexandra, care are un doctorat în sociologie la University College London și un masterat la Universitatea Cambridge.

”Este un moment istoric! Munca grea abia începe acum!”

Un alt candidat al Partidului Laburist ales este Nicu Ion, care a câștigat 66% din voturi în circumscripția Elswick a consiliului municipal Newcastle, cel mai mare oraș din nord-estul Angliei cu peste 300.000 de locuitori. Aici Partidul Laburist are o majoritate confortabilă, cu 52 de consilieri din 78.

“Este oficial! Am fost ales consilier în circumscripția Elswick din Consiliul Municipal Newcastle City! E Masiv! Mulțumesc tuturor alegătorilor și susținătorilor! Este un moment istoric! Munca grea abia începe acum!” a postat pe pagina sa de Facebook Nicu Ion, profesor de matematică și student post-universitar la Universitatea Durham, etnic rom.

“Îmi doresc ca de experiența mea să beneficieze persoanele vulnerabile și să fiu o voce pentru ele“

Angela Perescu-Boatwright a fost aleasă consilier local la Exmouth în comitatul Devon din sud-vestul Angliei, unde a candidat din partea Partidului Liberal Democrat, obținând 1035 de voturi față de cele 645 ale candidatului Partidului Conservator.

“Am fost invitată de către Partidul Liberal Democrat sa candidez pentru poziția de consilier la primăria orașului în care locuiesc, Exmouth și am fost onorată să accept invitația. Am fost copleșită de numărul de voturi și sunt fericită că am fost aleasă să reprezint și să susțin oamenii care m-au ales în consiliul local.

Pentru mine este important să susțin spiritul comunitar care există în acest oraș și îmi doresc ca de experiența mea să beneficieze persoanele vulnerabile și să fiu o voce pentru ele. Îmi doresc de asemenea să contribui la menținerea locurilor de frumusețe naturală de care ne bucurăm din plin în acest oraș.” a declarat Angela la RFI.

