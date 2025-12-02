Gemenele din trupa Indiggo, celebre în România acum 20 de ani, au fost arestate în SUA. Acuzațiile grave și scandalul uriaș provocat

Gemenele care au compus formaţia Indiggo au fost arestate în SUA FOTO: Antena 3 CNN/ Facebook și Instagram indiggotwins

Gemenele care au compus formaţia Indiggo, care s-a bucurat de succes în România în urmă cu două decenii, au fost arestate în SUA. Celor două femei care acum au 41 de ani li se aduc acuzaţii grave, printre care tâlhărie şi furt.

Gabriela și Mihaela Modorcea trăiesc de aproape 20 în Statele Unite şi în prezent se află în custodia poliției din Miami.

Trupa formată din cele două surori făcea furori în România anilor 2000.

Potrivit presei din SUA, Gabriela ar fi fost implicată într-un incident de natură violentă, care ar fi avut ca victimă o persoană de peste 65 de ani, fapt care este considerat extrem de grav în legislația a statului Florida, unde s-au întâmplat faptele. Dosarul este încadrat ca violență domestică, ceea ce înseamnă că victima de 65 de ani ar fi și rudă cu cele două surori. Gabriela rămâne în prezent în arest până când va fi dusă în fața unui judecător.

Mihaela este acuzată de furt, tâlhărie și utilizarea unei identități false. Nici pentru ea nu a fost stabilită o cauțiune, așa că și ea va rămâne în detenție până când instanța va decide următorii pași.

Incidentul este în contrast puternic cu imaginea pe care gemenele încercau să o promoveze. În ultimul timp interpretau muzică religioasă, dar și acolo existau niște note de scandal, pentru că făceau asta prin dansuri indecente. S-ar fi întâmplat în mai multe locuri publice din Miami.

Gemenele Indiggo și-au încercat norocul la un moment dat și la un concurs de talente din Statele Unite, unde au fost poreclite de către David Hasselhoff „nevestele lui Dracula”. El este cel care le-a și tăiat avântul în acel concurs și le-a trimis acasă.