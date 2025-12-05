Trei mijloace de transport în comun vor avea programul prelungit sâmbătă seară, pentru meciul FCSB - Dinamo

Totodată, liniile 86, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate, la dispoziţia Brigăzii Rutiere. Foto: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - TPBI / Facebook

Liniile 86, 90 şi 640 vor avea programul prelungit sâmbătă seara, pentru a asigura transportul suporterilor care vin la meciul FCSB - Dinamo, programat la ora 20:30, pe Arena Naţională, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), potrivit Agerpres.



Totodată, liniile 86, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate, la dispoziţia Brigăzii Rutiere.



Potrivit TPBI, liniile 86, 90 şi 640 vor circula în zona "Arenei Naţionale", după terminarea meciului, astfel: troleibuzele liniei 86 vor pleca de la "Arena Naţională" către "Clăbucet" la orele 22:30, 22:35, 22:48, 23:08 şi 23:28. Troleibuzele liniei 90 vor pleca de la "Arena Naţională" către "M Petrache Poenaru" la orele 22:45 şi 23:11.



Orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 640 în zona "Arenei Naţionale" sunt 22:40, 23:00, 23:15, 23:35 şi 23:48 (pe sensul spre "M Republica"), respectiv 22:30, 22:45, 23:05, 23:20 şi 23:53 (pe sensul spre "Piaţa Sfânta Vineri").



Cei prezenţi pe "Arena Naţională" mai au la dispoziţie şi liniile 1, 10, 14, 55, 104, 143, 311, 330, 335, N1, N10, N 102 şi N109, care circulă conform programului normal stabilit.



Dacă situaţia o va impune, la dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie, traficul rutier va fi restricţionat pe Bd. Pierre de Coubertin, motiv pentru care troleibuzele liniilor 86 şi 90 vor întoarce în Depoul Vatra Luminoasă. În acest caz, călătorii vor putea utiliza vehiculele liniilor 86 şi 90 de la staţia "Aura Buzescu", iar plecările vor avea loc la orele menţionate mai sus, se mai precizează în document.



De asemenea, în această situaţie, autobuzele liniei 104 vor funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Comercial Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual. În acest caz, călătorii vor putea folosi vehiculele liniei 104 de la staţia "Sarafineşti" - pe sensul spre "Piaţa Operei", respectiv "Şoseaua Iancului" - pe sensul spre "Complex Pantelimon", iar orele estimate de trecere în zona "Arenei Naţionale" sunt cele menţionate mai sus!



În cazul restricţionării traficului rutier pe Bd. Pierre de Coubertin, autobuzele liniei 143 vor circula pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe str. Baicului, str. Paharnicul Turturea, str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

În această situaţie, vehiculele vor putea fi accesate de la terminalul "Baicului".