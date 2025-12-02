Când se joacă FCSB - Dinamo în Superliga. Meciul e pe Arena Naţională, iar biletele costă de la 20 de lei

<1 minut de citit Publicat la 10:00 02 Dec 2025 Modificat la 10:00 02 Dec 2025

Foto: Hepta

"Eternul Derby", cunoscut şi sub numele de "Derby de România", revine în runda a 19-a din sezonul actual din Superliga. FCSB îi aşteaptă, pe Arena Naţională, pe cei de la Dinamo Bucureşti, sâmbătă, de la ora 20:30.

"Roş-Albaştrii" au avut un sezon foarte dificil până acum, acumulând doar 24 de puncte în 18 meciuri jucate, în timp ce "Câinii Roşii" au strâns 34 de puncte în acelaşi număr de meciuri.

În prezent, Dinamo se află pe locul 3 în campionat, în timp ce FCSB este pe locul 9.

Preţurile biletelor încep de la 20 de lei

Prețurile biletelor sunt următoarele:

Peluză – Inel 3 – 20 LEI

Peluză – Inel 2 – 25 LEI

Peluză – Inel 1 – 30 LEI

Tribuna 2 – Inel 3 – 40 LEI

Tribuna 2 – Inel 2 – 50 LEI

Tribuna 2 – Inel 1 – 60 LEI

VIP 3 – 150 LEI

VIP 2 – 200 LEI

VIP 1 – 300 LEI

În ultima întâlnire, Dinamo a reuţit să învingă campioana României cu scorul de 4 la 3.

După ultiml 5 meciuri în Superligă, FCSB vine pe Arena Naţională cu 2 victorii şi 3 egaluri, în timp ce Dinamo Bucureşti vine cu 3 victorii şi 2 egaluri.