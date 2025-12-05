Liceul din Craiova unde elevii învață printre roboți și imprimante 3D. A fost complet modernizat

Programele cu finanțare națională și europeană permit elevilor să beneficieze de cele mai noi tehnologii pentru a-și completa cunoștințele. La Liceul de Industrie Alimentară din Craiova sălile de clasă și laboratoarele sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, iar elevii dispun de o bucătărie utilată cu echipamente profesionale pentru a învăța să gătească. Copiii se perfecționează ulterior alături de bucătarii din cele 11 restaurante din oraș care iau parte la proiectul Craiova - capitală gastronomică est-europeană.

Tradiția și inovarea merg mână în mână la Liceul de Industrie Alimentară din Craiova. Unitatea de învățământ din Craiova a fost complet retehnologizată prin implementarea unor proiecte cu finanțare națională și europeană.

Ica Macicaș, profesor: Suntem beneficiarii unui proiect care se numește DOTLAB și care are valoarea de câte 100.000 euro pentru fiecare atelier. Sunt utilaje care ne ajută să-i învățăm pe elevi ce este nou pe piață, dar pe de altă parte, și să diversificăm gama de produse pe care noi deja o facem și unde sunt beneficiari copiii noștri care stau în cămin.

Elevii liceului învață acum în săli de clasă și laboratoare moderne, digitalizate și rămân astfel conectați la realitatea economică actuală.

Diana Văduva, profesor: Roboțeii educaționali sunt modulari, pot să efectueze diverse operații. Avem și o imprimantă, 3D, ochelari pentru realitate virtuală, avem creioane 3D. Acest laborator va permite realizarea de lecții interactive.

Copiii își perfecționează cunoștințele alături de bucătarii experimentați din cele 11 restaurante din oraș care participă la programul Craiova - capitală gastronomică est-europeană.

Valeria Ghivercea, profesor: Am început să ne arătăm cu adevărat măiestria, să ne arătăm cu adevărat interesul, să demonstrăm societății civile că acești copii se pot documenta, pot știi și pot aplica. Este o formă de cunoaștere, o formă de implicare a parteneriatului civil în viața școlii și o formă de a arăta societății per ansamblu, de a întoarce în societate copii valoroși, copii cu pregătire, copii cu cunoștințe din domeniul special.

Viitorii angajați din domeniul HORECA învață acum la standarde europene, iar procesul se îmbunătățește constant.

Ileana Ciobanu, profesor: Elevii care sunt acum în sală servesc zilnic elevii cazați în căminul nostru școlar. Ne bucurăm și noi din plin de utilajele moderne pe care le avem.

Dănscăli de la Liceul Alimentar din Craiova nu i-au uitat nici pe elevii cu nevoi speciale.

Monica Vrejoiu, profesor: Vin și lucrează costume populare. Au lucrat șorturi, bonete, fețe de masă, tot felul de obiecte utile în bucătărie.

Toate proiectele implementate de Liceul de Industrie Alimentar au fost posibile prin intermediul parteneriatului cu Primăria Craiova.