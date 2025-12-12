Nu e suficient să te naști deștept. Ce arată o cercetare unică despre tinerii de elită din țara noastră

Rezultatele preliminare ale acestor studii au dezvăluit că nu e suficient să te naști deștept, ci să fii consecvent în a-ți urmări obiectivul, în a te pregăti. sursa foto: Getty

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Brand Map Neuroscience, realizează în premieră, o cercetare extrem de importantă pentru a depista care sunt caracteristicile intelectuale ale celor care au rezultate spectaculoase.

Iar aceasta nu este doar o premieră românească, pentru că în Europa Centrală și de Est nu s-au mai realizat astfel de cercetări și este una dintre puținele inițiative de acest tip la nivel mondial.

Rezultatele sunt extrem de utile, pentru că vor servi, pe de o parte, la îmbunătățirea sistemelor educaționale, iar pe de altă parte vom descoperi care sunt elementele motivaționale și cele care ne stimulează intelectual, astfel încât să devenim și noi mai iscusiți, așa cum sunt tinerii care fac parte inclusiv din proiectul „100 de tineri pentru dezvoltarea României” al Fundației Dan Voiculescu.

„Sperăm să obținem rezultate replicabile. Adică să descoperim, în urma studiului, atât din punct de vedere neurocognitiv, cât și din punct de vedere psiho-emoțional, anumiți factori care pot fi replicați. Astfel încât programele să nu fie doar pentru cei care sunt deja foarte buni, ci pentru toți copiii României, până la urmă, astfel încât sistemul educațional să se poată folosi de aceste proiecte, iar copiii să își poată stimula abilitățile cu ajutorul profesorilor, al orelor bine definite și al unor părinți mai informați”, a declarat psiholoaga Gabriela Maalouf, la România Inteligentă.

Aceasta mai spune că eșantionul pe care se face cercetarea „este unul de elită”, întrucât sunt tinerii din cele două campanii „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, care sunt excepționali în domenii diverse.

„Sunt tineri din artă, leadership, inovație, tehnologie, sport. Și atunci vrem să vedem care este factorul care îi motivează pe acești copii. O să spun puțin mai multe, pentru că deja am început să vedem rezultate din evaluări și sunt lucruri la care poate nu ne-am fi gândit. Cu toții presupunem că un factor esențial este ambiția sau voința. Dar foarte interesant este că, deși aceste trăsături sunt la un nivel ridicat, la capitolul perseverență nu vedem neapărat scoruri foarte mari. Și este extrem de interesant, pentru că din discuțiile cu ei observăm că sunt perseverenți, dar știu să discrimineze: nu perseverează pe un drum care nu este folositor. Ei știu să își folosească această resursă foarte inteligent”, mai spune psiholoaga.

Rezultatele preliminare ale acestor studii au dezvăluit că nu e suficient să te naști deștept, ci să fii consecvent în a-ți urmări obiectivul, în a te pregăti.

„Un alt factor interesant este conformismul și reziliența lor la păreri contrare. Aceasta este o zonă de maturitate emoțională, pentru că foarte mulți dintre noi ne supărăm foarte repede atunci când ceva nu ne convine și ieșim dintr-o argumentație. Ei înțeleg unde este nevoie de disciplină, structură și conformism și unde nu este neapărat necesar acest lucru”, explică Gabriela Maalouf.

Adică geniile nu trebuie să fie neapărat rebele.

„Sunt undeva la mijloc, pentru că nici nu perseverează orbește. Spun: „acesta nu este drumul meu” – există un pic de rebeliune acolo – dar, pe de altă parte, dacă știu că acela este drumul lor, perseverez. Și chiar dacă cineva vine cu argumente contradictorii sau mă deranjează, știu să le țin piept. Sunt elemente extrem de interesante și, foarte important, replicabile. Adică școala românească ar putea să creeze astfel de mecanisme”, mai spune psiholoaga.

Totodată, această analiză va cuprinde două componente: neurocgnitiv și psiho-emoțional.

„Și este foarte frumos că studiul merge și în această zonă psiho-emoțională. Pentru că, din punct de vedere neurocognitiv, dacă ne gândim la inteligență, ea este ca un elastic: unii au zona matematică mai largă, alții pe cea sportivă, alții pe muzică sau inovație tehnologică. Acolo este mai greu de modelat – nu imposibil, dar mai dificil. În schimb, componentele psiho-emoționale sunt replicabile și pot fi stimulate, astfel încât un program educațional corect să nu se axeze doar pe informație și pe reproducerea informației, ci și pe dezvoltarea acestor dimensiuni”, mai explică psiholoaga Gabriela Maalouf.

Rezultatele complete ale acestui studiu vor fi publicate în vara anului viitor.