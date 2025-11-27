Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România

3 minute de citit Publicat la 10:21 27 Noi 2025 Modificat la 10:50 27 Noi 2025

Alexandru Militaru (stânga sus), Christian Cimpoeșu (mijloc sus), Constantin Boghiu (dreapta sus), Gabriel Roșu (stânga jos), Marius Chifan (mijloc jos) și Răzvan Verde (dreapta jos) făceau parte din bandă FOTO: Eastern Region Special Operations Unit (ERSOU)

Șase români, membri ai unei rețele criminale, care au furat în Marea Britanie peste 700.000 de lire sterline (800.000 de euro) din bancomate, au fost condamnați la închisoare.

Între februarie și decembrie 2024, banda de hoți, care avea baza în România, dar opera din Luton, a folosit dispozitive sofisticate pentru a ocoli sistemele de securitate ale bancomatelor, au declarat anchetatorii, potrivit BBC.

Atacuri târzii, efectuate noaptea, în 51 de locații din Regatul Unit, au fost desfășurate pentru a retrage bani în mod fraudulos, în 3.300 de tranzacții separate.

Inspectorul-detectiv Dan Barker, din cadrul Eastern Region Special Operations Unit (ERSOU), a declarat că „nu există nicio îndoială că acest grup credea că este deasupra legii atât aici în Marea Britanie, cât și în România”.

După ce au fost primite rapoarte privind activități frauduloase, ERSOU a declanșat o investigație care i-a condus pe detectivi la descoperirea și destructurarea rețelei.

Primele cinci arestări au fost făcute în decembrie 2024, suspecți fiind reținuți pe Aeroportul Luton în timp ce încercau să plece din Marea Britanie, alții fiind reținuți în timpul unor percheziții în Luton și Norfolk.

Au fost confiscate plăci electronice programate pentru a ocoli măsurile de securitate ale bancomatelor, dar și un bancomat cumpărat din China. Existau indicii că se dezvoltau noi tehnologii pentru infracțiuni viitoare, a precizat ERSOU.

În iulie, 18 adrese din regiunea Bacău, în România, au fost percheziționate cu ajutorul poliției române și al agențiilor internaționale Europol și Eurojust. Au fost făcute încă două arestări, iar ofițerii au confiscat un Lamborghini și un Porsche și au percheziționat o proprietate tip fortăreață, unde monograma „FTP” a bandei fusese sculptată pe poarta din față și imprimată pe fundul unei piscine exterioare.

Cei arestați au fost extrădați în Regatul Unit.

Constantin Boghiu, 25 de ani, cu domiciliul pe Kimpton Road, Luton, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani și a fost condamnat la trei ani și trei luni de închisoare.

Alex Militaru, 25 de ani, cu domiciliu pe High Street Watton, Thetford, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani și a primit o condamnare de doi ani și cinci luni de închisoare.

Marius Chifan, 33 de ani, cu domiciliul pe St Catherines Avenue, Luton, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani și a fost condamnat la trei ani și trei luni de închisoare.

Gabriel Roșu, 33 de ani, domiciliat în Flowers Way, Luton, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani și a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare.

Răzvan Verde, 31 de ani, fără domiciliu stabil, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă, conspirație la spălare de bani și deținere de articole folosite în fraudă și a fost condamnat la patru ani și patru luni de închisoare.

Cristian Cimpoeșu, 28 de ani, fără domiciliu stabil, a pledat vinovat pentru conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani și a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare.

Toți cei șase bărbați au fost condamnați la Luton Crown Court, dar în total nouă bărbați au fost găsiți vinovați în legătură cu frauda.

Alți trei membri ai grupului urmează să fie condamnați în cadrul unor audieri ce vor avea loc în decembrie și ianuarie, toți confruntându-se cu perspectiva deportării după executarea pedepselor.

Inspectorul-detectiv Barker a adăugat: „Aceasta a fost o operațiune de lungă durată, implicând echipe din întreaga Europă, și este un lucru pozitiv că acești infractori vor petrece acum perioade în spatele gratiilor”.