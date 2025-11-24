Tentativă de răpire în Italia. Fetiţa de 1 an a unui român, aflată în cărucior, a fost smulsă de un bărbat de lângă tatăl ei

Poliţiştii italieni s-au asigurat mai întâi că fetiţa nu a fost rănită, au verificat starea sa de sănătate, apoi au încredinţat-o tatălui ei. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 21 de ani îşi plimba fiica în vârstă de 1 an în zona gării din localitatea Padova, Italia, când a fost atacat. Agresorul, un bărbat în vârstă de 22 de ani , de cetăţenie tunisiană, l-a lovit cu pumnul în faţă, apoi a smuls căruciorul din mâinile sale şi a fugit.

Românul îşi plimba fiica în cărucior când bărbatul de cetăţenie tunisiană s-a apropiat brusc şi l-a lovit. Apoi a smuls căruciorul și s-a îndepărtat împingându-l, cu fetița care dormea, relatează publicaţia Il giornale.

Tatăl a sunat imediat la poliție, a rămas în permanență în legătură telefonică cu dispeceratul şi l-a urmărit pe agresor fără să-l piardă din ochi. La indicaţiile sale, carabinierii au ajuns de urgenţă la faţa locului şi l-au oprit pe agresor, în timp ce în cărucior fetiţa era speriată și plângea.

Poliţiştii italieni s-au asigurat mai întâi că fetiţa nu a fost rănită, au verificat starea sa de sănătate, apoi au încredinţat-o tatălui ei.

Agresorul a fost imediat reținut și dus la sediul poliției. Însă, chiar în momentul în care i s-a cerut să coboare din maşina de poliţie, acesta a devenit din nou violent. A lovit cu picioarele un agent de poliție, care ulterior a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar medicii au stabilit un tratament de cinci zile.

Cetățeanul tunisian, a fost arestat pentru rezistență și vătămări aduse unui funcționar public și a fost, de asemenea, acuzat pentru tentativa de răpire și sechestrare a unei fetițe de un an şi violenţe.