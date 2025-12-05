Ilie Bolojan: "Soliditatea coaliţiei va fi decisă la votul moţiunii de cenzură". Ce spune despre alegerile din Capitală

El a mai fost întrebat şi dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că soliditatea acestei coaliţii va fi testată atunci când se va ajunge la un vot pe moţiunea de cenzură. El a adăugat că se bazează pe faptul că "toate partidele din coaliţie sunt responsabile şi recunosc faptul că este nevoie de stabilitate politică". Bolojan a mai adăugat că, "în condiţii normale, alegerile la orice primărie, fie ea şi Primăria Capitalei, nu ar trebui să aibă efect asupra coaliţiei de guvernare".

Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă se teme că votul pentru moţiunea de cenzură ar putea fi influenţat de rezultatul alegerilor de duminică.

"Soliditatea coaliţiei va fi testată în momentul în care se va ajunge la un vot pe o moţiune de cenzură. Atunci vom vedea cât este de solidă coaliţia. Eu mă bazez, aşa cum am spus de fiecare dată, că avem cu toţii o responsabilitate şi o stabilitate politică. Este un element de bază care ţine de rating-ul României, de predictibilitate fiscală şi de capacitatea de a pune economia pe baze sănătoase de anul viitor în aşa fel încât să putem ieşi din această situaţie", a afirmat Bolojan.

El a mai fost întrebat şi dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei, spunând că "alegerile la orice primărie, fie ea şi Primăria Capitalei, nu ar trebui să aibă efect asupra coaliţiei de guvernare".

"În condiţii normale, alegerile la o primărie, chiar şi la cea mai importantă primărie din România, nu ar trebui să aibă un efect direct asupra coaliţiei de guvernare, pentru că tot această coaliţie a stabilit că vor fi alegerile, aşa şi prevede legea într-adevăr, a stabilit data alegerilor şi, sigur de principiu s-a agreat o manieră civilizată de campanie. În ce măsură se derulează în această formă sau nu, asta judecaţi dumneavoastră şi cetăţenii", a precizat Ilie Bolojan.

Senatorul grupului Pace - Întâi România, Ninel Peia, a depus, vineri, la Parlament, moţiunea de cenzură iniţiată împotriva Guvernului Bolojan şi a afirmat că îi face astfel un cadou preşedintelui Camerei Deputaţilor, lidrul PSD Sorin Grindeanu, pe care îl îndeamnă să voteze, alături de toţi parlamentarii PSD, moţiunea de cenzură "pentru a scăpa de progresiştii de la guvernare".

Conform deciziei conducerii Camerelor, moţiunea va fi prezentată în plenul Parlamentului luni, 8 decembrie, la ora 15.30 şi va fi dezbătută şi votată pe 15 decembrie, de la ora 14.00.