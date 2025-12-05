Primăria Oradea a propus două variante de impozitare pentru 2026. Ce opţiuni trebuie să analizeze cetăţenii până pe 16 decembrie

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a anunțat, vineri, lansarea în dezbatere publică a două variante de impozitare pentru anul 2026, orădenii fiind invitați ca, până în 16 decembrie, să analizeze indexarea cu rata inflației pe anul 2024, de 5,6%, iar cealaltă variantă fiind majorările prevăzute de pachetul fiscal elaborat de Guvern, pentru care se așteaptă un aviz de la Curtea Constituțională a României (CCR) pe 10 decembrie, conform Agerpres.

"Reglementările legislative din acest moment, din păcate, nu sunt foarte clare. De aceea avem două variante. Pe de o parte, indexarea cu rata inflației de 5,6%, respectiv măsurile din pachetul fiscal care, dacă vor trece de Curtea Constituțională, vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026", a declarat primarul Florin Birta.

Potrivit directorului economic al primăriei, Eduard Florea, impactul bugetar al modificărilor la impozite în varianta indexării, pe codul fiscal actual, este estimat la 9,7 milioane de lei, sumă ce ar fi încasată în plus la bugetul local (reprezentând 1,2 % din veniturile totale ale municipiului), în timp ce impactul bugetar în urma pachetului fiscal ar fi mult mai mare, de 49 de milioane de lei (circa 6% din veniturile proprii ale municipiului).

Orădenii vor putea transmite sugestii și propuneri

Orădenii vor putea transmite sugestii și propuneri la cele două variante, fiind programată și o întâlnire cu mediul de afaceri, în 15 decembrie, la primărie, urmată în aceeași zi de o dezbatere publică. Data programată pentru aprobare în Consiliul Local Oradea este 18 -19 decembrie.

Primarul Birta a afirmat că Guvernul și-a asumat răspunderea pe noul pachet fiscal, ce include, printre altele, recalcularea taxelor și impozitelor locale în funcție de valoarea de piață a proprietăților și a celor pentru autovehicule în funcție de norma de poluare.

'Dacă România nu va face acest lucru, va avea de pierdut fonduri europene importante din PNRR, ceea ce va duce practic la nerealizarea unor investiții care sunt prinse în cadrul programului de finanțare', a menționat primarul orădean.

Directorul economic al Primăriei Oradea a declarat, pentru AGERPRES, că, în opinia sa, este puțin cam târziu pentru a fi făcute modificări atât de ample cum sunt cele din noul pachet fiscal.

'Din păcate, avem experiența pachetului anterior, care după ce a fost validat de CCR, s-a mai găsit o soluție de contestare. Instabilitatea politică ne afectează pe cei care lucrăm în domeniu și nu mai pot da niciun pronostic. Eu cred că e un pic târziu pentru a face modificări atât de ample. Suntem o țară cu mulți proprietari și efectul e destul de mare. Varianta cod fiscal ar fi de dorit de către noi.

Dacă pachetul fiscal ar fi fost aprobat în luna septembrie, atunci când a fost votat în Parlament, era un timp de diseminare. Sunt multe elemente de natură tehnică pe care noi trebuie să le recalibrăm, la stabilirea impozitelor. În momentul de față, eu cred că vom rămâne, cel mai probabil, pe varianta creșterii cu inflația, adică codul fiscal actual și probabil, o așezare la masă pentru a stabili ce se întâmplă în viitor', a declarat directorul economic Eduard Florea.

Curtea Constituțională a stabilit pe 20 noiembrie, la solicitarea Guvernului, un nou termen, pe 10 decembrie, pentru dezbaterea contestației la Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, lege care prevede și creșterea impozitelor locale și pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului în data de 1 septembrie.