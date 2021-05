Dr. Alexandra Bulat, primul consilier local român din UK, asaltată de sute de mesaje rasiste după ce a câștigat alegerile

În videoclip, ea a spus: „Anul trecut mi-am dat seama că există 800.000 de români în Marea Britanie și niciun consilier județean român. Așa că m-am gândit că iată o idee că voi candida la alegeri.

„Nu mă așteptam, dar astăzi am devenit primul consilier județean din România!”

Dar nu toți urmăritorii ei erau la fel de dispuși să se bucure de o reprezentare politică echitabilă. După postarea videoclipului de 15 secunde, ea a spus că s-a trezit cu peste 600 de comentarii.

Aceasta a precizat că cel puțin 200 de comentarii au fost rasiste și xenofobe, iar unul a fost o amenințare cu o plângere oficială către Partidul Laburist.

„Ei bine, asta este total greșit! Este timpul să vă duceți cu toții acasă și să vă conduceți propria țară și să ne lăsați pe noi să ne conducem singuri țara .”, spunea unul dintre comentatori. „Nu ar trebui să aveți voie să votați, cu atât mai puțin să fiți consilieri.„, era o altă reacție.

Alexandra a precizat: „Nu sunt străină de comentariile rasiste și xenofobe, dar volumul acestora este imens. Mă întreb uneori, dacă un cetățean britanic ar deveni consilier în România, oare ar primi aceeași reacție pe rețelele de socializare.”

I love responding to public comments. So many xenophobic comments to choose from after the last video (but also lots of support so thank you!). This one is my favourite so going to share here on Twitter too. pic.twitter.com/FQEA3w1pwp