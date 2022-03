Atentat sau provocare? Explozie la ambasada Republicii Belarus din Italia

Conform ministerului, persoane mascate necunoscute au aruncat mai multe obiecte în curtea reprezentanței diplomatice.

Unul dintre acesta a explodat.

Nexta difuzează și imagini ale incidentului relatat, recuperate de pe camerele de supraveghere.

Într-o primă secvență, doi bărbați aruncă un obiect care lasă în urmă o jerbă de scântei.

Ținta este un imobil aflat în dreapta cadrului.

După circa 12 secunde se produce o explozie care zguduie camera.

Explozia este surprinsă de o a doua cameră de supraveghere.

Se observă cum obiectul pare să ardă la sol înainte de deflagrație.

Imagini dintr-un al treilea unghi încheie această secvență, fără a reda explozia.

