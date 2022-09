Anonymous a postat pe site-ul ONU drapelul Taiwanului independent, al Belarusului liber și al Ucrainei Verzi

Grupul internațional descentralizat de hackeri Anonymous a intrat sâmbătă, 3 septembrie, pe site-ul Națiunilor Unite (ONU) și a postat steaguri ale Taiwanului, independenței Taiwanului, Kosovo, Ucraina liberă, Belarus liber și ale opoziției ruse, precum și o fotografie a lui Yuri Gagarin înfățișat ca un clovn.

Duminică, 4 septembrie, un reprezentant Anonymous a notificat Taiwan News că organizația a spart site-ul web al Instrumentului de propuneri de evenimente al ONU, pentru a "reintroduce Taiwan și Kosovo din nou în ONU".

Atacul a inclus imagini cu șase steaguri, cu astronautul rus Gagarin și șase pagini de text manifest.

Pagina secțiunii manifest începe cu o silueta a lui Rick Astley și versuri din melodia sa "Never Gonna Give You Up". Pagina include batjocuri la adresa Partidului Comunist Chinez (PCC) cu sloganuri precum "Taiwan numbah wan forever", "Vestul Taiwanului este o parte inseparabilă a Taiwanului" și "PCC este o insurecție împotriva Chinei reale". Pe pagina a doua, Anonymous subliniază că, pentru că astronautul rus Yuri Gagarin fusese aruncat din capsulă înainte ca aceasta să aterizeze, el nu se califică drept primul om în spațiu.

Hackerii au cerut înființarea unei zone demilitarizate de 30 de kilometri în jurul centralei nucleare Zaporojie, iar apoi au furnizat o listă de soluții postbelice care trebuie impuse Rusiei. Manifestul se termină cu apeluri către cetățenii americani să "voteze cu înțelepciune" la viitoarele alegeri pentru Congres, pentru a evita să meargă pe "calea Rusiei", scrie publicația Taiwan News, citată de DCNews.