Un avion înmatriculat în Rusia și având conexiuni cu șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a aterizat în Belarus

Avionul venea din Rusia, relatează agențiile de presă internaționale.

Este vorba despre un aparat Embraer Legacy 600.

Codurile de identificare ale aeronavei se potrivesc cu cele ale unui aparat al unei companii, Autolex Transport, având legături cu Prigojin.

Legăturile acestei entități comerciale cu șeful Wagner au fost stabilite anterior de Biroul de control al activelor străine al SUA.

A Embraer Legacy 600 with the Registration “RA-02795” which is reportedly a Business Jet used by Wagner PMC Leader, Yevgeny Prigozhin has landed at Machulishchy Air Force Base to the South of Minsk, Belarus after Taking-Off from an Air Field in the Rostov Region of Southwestern… pic.twitter.com/Ny0oomL6bN